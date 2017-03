Vreemde persconferentie voor Gent-Genk: “Blij dat ik nog iemand van UEFA in zaal zie zitten”

De traditionele persconferentie van AA Gent daags voor een Europese ontmoeting verliep deze keer niet in het Engels. Nederlands was de voertaal. De Buffalo’s spelen hun achtste finale van de Europa League donderdag immers tegen Racing Genk. “Het geeft inderdaad een ander gevoel dan in de andere Europa League-wedstrijden”, gaf Hein Vanhaezebrouck toe.

“Ik ben alvast bij dat ik iemand van de UEFA in de perszaal zie zitten. Dan ben ik er tenminste zeker van ben dat we aan de vooravond van een Europa League-wedstrijd staan”, grapte Vanhaezebrouck. “Het is een ongewoon gegeven. In de voetbalgeschiedenis is het heel zeldzaam dat twee Belgische teams elkaar Europees treffen. Het kon anders geweest zijn, maar het lot bepaalde nu eenmaal dat Genk onze komende tegenstander is. Het geeft het allemaal een ander gevoel, maar we gaan de match zeker serieus aanpakken. Ik zit met een aantal twijfelgevallen binnen de selectie. Renato Neto en Danijel Milicevic zijn er zeker niet bij en ook achter de namen van Moses Simon, Brecht Dejaegere en Nana Asare staan serieuze vraagtekens.”

De beleving voor de partij met de Limburgers is duidelijk anders dan voor de andere Europa League-partijen.”Thuis valt het allemaal wel mee”, counterde Vanhaezebrouck. “Maar de terugmatch zal anders worden. Normaal gezien maak je dan de verplaatsing met het vliegtuig. Nu zal dat gebeuren met de bus. Het hotel zal ons ook niet vreemd zijn en het stadion en de omgeving waarin we volgende week gaan spelen is eveneens gekend terrein. Het voordeel is dat we altijd mooie resultaten behaalden tegen Racing Genk. Behalve in december toen Rudi Cossey net had overgenomen van Peter Maes en we ginds terecht verloren.”

Net als AA Gent kende ook Racing Genk in de Jupiler Pro League een (zeer) matig seizoen. “Genk verdient in play-off I te zitten maar wel niet ten koste van mijn team”, lachte Vanhaezebrouck. “Beide teams zullen de wedstrijd van zondag donderdag al wel in hun achterhoofd hebben. Maar ik verwacht toch de volledige inzet van mijn spelers. Een minder resultaat thuis wil niet zeggen dat we al uitgeschakeld zijn, maar in eigen huis moeten we vol gaan voor een goede uitslag. Onze Europese campagne mag voor mij best nog wat langer duren.”

Mitrovic: “Ons avontuur mag volgende week niet stoppen”

Zondag mag Stefan Mitrovic niet aantreden in het competitieduel met KV Mechelen, nadat hij op de vorige speeldag zijn vijfde gele kaart van het seizoen pakte. “Het is niet omdat ik zondag in de tribune zit, dat ik er donderdag extra voor zal gaan”, zei de verdediger van AA Gent. “Dat doe ik altijd voor meer dan honderd procent. Niet alleen ik wil doorstoten naar de volgende ronde in de Europa League. Dat wil heel onze club. Die kwartfinales zijn zeker een doel.”

Na de loting voor de achtste finales was de Serviër ontgoocheld over de tegenstander. “Natuurlijk wil je een klinkende naam hebben als opponent”, aldus Mitrovic. “Let wel, ik onderschat Racing Genk niet. Maar Tottenham was toch speciaal en mythisch. Maar het is nu eenmaal zo. Ik ben alvast blij weer Europees voetbal te kunnen spelen. Wat we de laatste twee jaar met AA Gent verwezenlijkt hebben in Europa is enorm. We schakelden onder meer het grote Tottenham Hotspur uit. Dat is toch allemaal uitzonderlijk? En ons avontuur mag volgende week niet stoppen. Thuis kunnen we hiervoor al de basis leggen.”