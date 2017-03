Het geheim van het busje en acht andere weetjes die u nog niet kende over Komen Eten

Vanavond serveert Vier de honderdduizendste minuut van Komen Eten, het succesprogramma waar de Vlaming ook na negen jaar en achttien seizoenen gulzig van blijft smullen. Als toetje voor die verjaardag tien dingen die u nog niet wist over Komen Eten

1. Komen Eten leidde in één geval tot een blijvende romance. Een mannelijke kandidaat viel zo in de smaak van een vrouwelijke kijker dat zij hem fanmail stuurde. Er kwam een ontmoeting van, de vonk sprong over en de twee keken plots de liefde van hun leven in de ogen. Ze huwden en hebben nu samen het eerste Komen Eten-gezinnetje.

2. Een andere mannelijke gastheer kon het zo goed vinden met een van de vrouwelijke gasten dat hij zijn zwangere echtgenote ervan kon overtuigen haar meter te maken van hun kind.

3. U dacht dat na de maaltijd de gasten gezellig samen naar huis werden gebracht in het busje? Mis, poes. Het busje rijdt een blokje rond terwijl de kandidaat zijn punten toekent. Daarna moet de kandidaat overstappen in een taxi die hem of haar afzonderlijk thuis afzet. “Wij willen immers voorkomen dat de kandidaten samen een strategie zouden afspreken”, zegt Jessie Claes, die al meewerkt aan Komen Eten sinds seizoen drie.

Ambiance!

Soms wordt tijdens de opnamen aangebeld door een ongenode bezoeker Foto: Vier

4. Zattemanstoestanden komen niet voor. “Wij zien er streng op toe dat niemand te diep in het glas kijkt”, zegt Jessie. “Na de maaltijd moeten die mensen immers nog een samenhangend interview kunnen geven voor de camera. We durven dus wel eens vriendelijk maar kordaat adviseren om de wijn te laten staan en een colaatje te drinken.’”

5. Soms wordt tijdens de opnamen wel eens aangebeld door een nietsvermoedende kennis van de gastheer of -vrouw. Geen probleem, behalve die ene keer. “Toen stond er een lichtjes euforische bende vrienden voor de deur die erachter was gekomen dat daar en dan de opnames voor Komen Eten zouden plaatsvinden. Ze waren vastbesloten om voor wat extra ambiance te zorgen. We hebben ze discreet weer buitengewerkt. Sindsdien vragen we kandidaten om op Facebook wat mysterieus te blijven over hun deelname.”

6. De programmamakers ontkennen dat de kandidaten worden geselecteerd op basis van een aantal types die men tegenover elkaar wil plaatsen. “In tegenstelling tot wat velen denken, hanteren wij geen wiskundige formules of zo”, zegt Jessie Claes. “We hebben de luxe dat er altijd een overschot aan inschrijvingen is geweest en kiezen gewoon de mensen die leuk, vlot en energiek overkomen én een beetje kunnen koken.”

Uit mijn huis!

De meeste kandidaten verlaten de eettafel met een blij, verzadigd gevoel. Maar niet allemaal... Foto: Vier

7. Af en toe zorgt Komen Eten voor een heus kantelmoment in het leven van de kandidaat. “We hebben een vrouw gehad die door de spanning van haar deelname weer zin kreeg in wat avontuur. Binnen de vijf weken gaf ze haar ontslag op het werk, verkocht haar woning en begon met haar man een horecazaak.”

8. Niet alle kandidaten verlaten de eettafel met een blij, verzadigd gevoel.”Een gastvrouw die heel erg uit was op de overwinning besefte naarmate de opnamedag vorderde steeds meer dat ze geen kans maakte . Tegen het einde van de opnamen had ze plots genoeg van de camera’s en zette ze ons allemaal uit haar huis. Mits enig diplomatiek overleg mochten we uiteindelijk toch weer binnen om de opnamen af te ronden.”

9. “Weet je waarom zoveel kandidaten zich blijven aanmelden?”, zegt Jessie Claes. “Omdat we de kandidaten na de uitzending niet laten vallen als een baksteen. We besteden heel veel aandacht aan een goede nazorg: we bellen hen op, checken hoe het is en gaan zelfs een pint met hen drinken. Door die nazorg worden wij overstelpt met uitnodigingen voor een reünie, barbecue of feestje. Als ik het zou willen, hoef ik de hele zomer lang niet één keer te koken!”