Duizenden gezinnen in en rond Mechelen geruime tijd zonder stroom

Mechelen - In Mechelen is de toevoer van hoogspanning in het transformatorenstation dat woensdagavond een ernstige stroompanne in de regio veroorzaakte, hersteld. Distributienetbeheerder Eandis stelt dat "een oplossing in zicht is" en de ene na de andere buurt nu opnieuw stroom zal krijgen. Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) laat om 18.10 uur via Twitter weten dat enkele delen van de stad alvast opnieuw stroom hebben. Volgens hoogspanningsnetbeheerder Elia was het probleem overigens "technisch van aard".

Bijna iedereen heeft terug stroom. Alleen Leest (binnen 15 min) en een stukje binnenstad (binnen het uur) opgestart ! #stroompanneM — Bart Somers (@BartSomers) March 8, 2017



De oorzaak van de panne ligt volgens Eandis bij een storing die omstreeks 16.50 uur plaatsvond in een transformatorenstation in Mechelen, waar de hoogspanningskabels van Elia binnenkomen en worden overgezet op middenspanning, zodat Eandis de stroom verder over de omgeving kan verdelen. "Onze toevoer is daar afgesneden, waardoor een groot deel van het centrum van Mechelen en enkele deel- en omliggende gemeenten zonder stroom zitten", zegt Jean-Pierre Blomme van Eandis. "We doen er samen met Elia alles aan om het euvel zo snel mogelijk te verhelpen. Indien dat niet snel zou lukken, bijvoorbeeld omdat er ingrijpende herstellingen nodig zijn, kunnen we op het terrein gaan 'verschakelen' om de nog aanwezige stroom te herverdelen. Maar ook dat is niets is dat bij wijze van spreken op enkele minuten tijd kan gebeuren."

Burgemeester Somers voegt toe dat de brandweer zich concentreert op geblokkeerde liften, terwijl de politie zich focust op kruispunten en veiligheidsalarmen. De ziekenhuizen hebben noodgeneratoren. De Mechelse politie krijgt hulp vanuit naburige zones, aldus nog de burgemeester van Mechelen.

Brandweer concentreert zich op geblokkeerde liften, politie op kruispunten en veiligheidsalarmen, ziekenhuizen hebben noodgeneratorden. — Bart Somers (@BartSomers) 8 maart 2017

Het is de tweede keer in korte tijd dat duizenden gezinnen zonder stroom komen te zitten. Dinsdagavond trof een grote stroompanne nog de regio van Diest, Halen en Tessenderlo. Oorzaak toen was een storing in een stroomcabine. Volgens de woordvoerster beklemtoont dat het veel te vroeg is om verbanden te leggen. “Men mag niet zomaar alles op één hoop gooien”, klonk het. Ze wees er ook op dat het Belgische hoogspanningsnet een heel hoge graad van betrouwbaarheid kent, “van meer dan 99,99 procent”.

De Mechelaars op Twitter laten de stroompanne duidelijk niet aan hun hart komen. Zo wordt volgens Shamisa Debroey “een koude plat vanavond” en doet Hilke Heremans een #candelightdinner vanavond.

Dat wordt koude plat vanavond ???? #stroompanneM — Shamisa Debroey (@Shamillustrates) March 8, 2017

Wij staan in Q park Lamot, hoe geraken we hier uit? #stroompanneM @BartSomers — Charlotte Schmook (@CSchmook) March 8, 2017

De parking aan de Zandpoortvest. Foto: BaP

