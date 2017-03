Inspiratie op: Go Ahead Eagles laat supporters voetbalshirt ontwerpen

De Nederlandse eersteklasser Go Ahead Eagles strijdt momenteel tegen de degradatie, maar haalt de mode-ontwerpers in hun supporters naar boven met een opvallende oproep. De ploeg uit Deventer is inspiratieloos en vraagt hulp aan zijn fans om de shirts voor volgend seizoen ontwerpen.

Go Ahead Eagles speelt sinds 1988 in zijn geel-rood gekleurde shirts. Maar nu vinden ze het stilaan tijd voor verandering. Via een flyer, die aan meer dan 170.000 gezinnen uit de buurt is uitgedeeld, kunnen supporters hun wildste ideeën uittekenen op twee blanco tenues. Het origineelste ontwerp mag zich verwachten aan een ‘meet and greet’ en het eigen ontworpen thuisshirt met handtekeningen van de spelers. Inzendingen kunnen tot 31 maart doorgestuurd worden.