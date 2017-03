Van Holsbeeck verklaart opvallende timing contractverlenging Weiler

Tot verrassing van velen besliste Anderlecht begin deze week het contract van trainer René Weiler open te breken tot 2019. Net na een nederlaag bij KV Mechelen en net voor de start van Play-Off 1 was die timing op zijn minst opmerkelijk te noemen. “Ik weet uit ervaring dat één slechte match met een trainer die nog maar een jaar contract heeft, volstaat om de kritiek weer te doen toenemen”, verklaart manager Herman Van Holsbeeck bij de RTBF.

Eén ding heeft Anderlecht alvast heel duidelijk gemaakt: de Brusselaars hebben vertrouwen in hun hoofdtrainer René Weiler. “Het is belangrijk dat dat duidelijk was voor de start van de play-offs”, legt manager Herman Van Holsbeeck uit aan de Waalse openbare omroep RTBF. Het ging de club er vooral om de rust te behouden tijdens de beslissende fase van de competitie, zo maakt hij duidelijk. “Ik weet uit ervaring dat één slechte match met een trainer die nog maar een jaar contract heeft volstaat om de kritiek weer te doen toenemen. Maar nu zijn de zaken duidelijk voor de spelers, de club en de supporters: we gaan verder met Weiler!”

Van Holsbeeck erkent dat de Zwitserse coach aanvankelijk moest aanpassen bij paars-wit, maar benadrukt vooral tevreden te zijn over diens evolutie. “Ik denk dat Weiler de druk van de media in het begin een beetje onderschat heeft. We hebben zijn contract verlengd om twee redenen: ten eerste is hij erin geslaagd de spelers een groep te doen vormen, wat niet evident was de voorbije twee jaren - en ten tweede heeft hij de spelers ook beter gemaakt. De waarde van veel spelers is aanzienlijk gestegen het voorbije seizoen.”