Dochter Johnny Hallyday wijst onrustwekkende berichten over haar vader naar de vuilbak: “Hij stelt het goed”

Het gaat helemaal niet slecht met de 73-jarige Johnny Hallyday. Volgens een bericht op de Facebook-pagina van actrice Laura Smet, zijn dochter, zou de rockster lijden aan longkanker. Dat bleek echter het werk van een hacker.

Volgens het nepbericht zou de terminale kanker van Hallyday volledig uitgezaaid zijn naar zijn lever en alvleesklier. “Hij is veroordeeld”, zou Smet gezegd hebben na een weekje vakantie bij haar vader in Los Angeles. Het bericht stond zo’n anderhalfuur op de Facebook-pagina van dochter Halliday maar werd intussen verwijderd.

“Mijn account werd gehackt”, zegt ze. “Hij stelt het goed. We zijn dit soort van berichten wel gewoon, elk jaar verschijnt er wel iets in dit genre.” Smet gaat wel klacht indienen tegen onbekenden.

Hallyday woont op zijn 73ste in LA met zijn vrouw Laeticia en zijn dochter Jade en Joy. De rockster sukkelt wel al vele jaren met zijn gezondheid. In 2009 was hij al eens behandeld voor darmkanker.