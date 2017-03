Genk-coach voor Europese confrontatie tegen Gent: “Liever in een land met mooi weer gespeeld”

KRC Genk-coach Albert Stuivenberg verwacht donderdag een interessante en gelijkopgaande wedstrijd tegen AA Gent. Dat zei de Nederlander een dag voor aanvang van de clash tussen de twee Belgische teams in de achtste finales van de Europa League in de Gentse Ghelamco Arena.

“Morgen speelt Genk een heel belangrijke match”, aldus T1 Stuivenberg. “Een kwalificatie voor een volgende Europese ronde staat immers op het spel. Maar eigenlijk beschouw ik elke wedstrijd van mijn team als een soort finale”, stelde de Nederlander tijdens de persconferentie voorafgaand aan de training. “Leandro Trossard was wat een twijfelgeval maar hij geraakt fit voor de match van morgen. Hij trainde eerder deze week mee met de groep dus zie ik geen verdere problemen. De rest van de kern is topfit en inzetbaar”.

Naast de match met AA Gent volgt zondag de ontmoeting op Westerlo met als inzet een mogelijk ticket voor Play-Off I. “Ik had natuurlijk liever gehad dat wij al geplaatst waren voor Play-Off I maar dat is niet het geval. Voor beide teams staat er zowel morgen als zondag veel op het spel. Ik bekijk eerst de match van morgen, daarna pas gaat de focus naar de uitwedstrijd op Westerlo. Behalen we donderdagavond een schitterend resultaat, dan neem je dat echter automatisch mee naar die laatste wedstrijd van de reguliere competitie”.

“Bijzondere ervaring”

AA Gent en Racing Genk staan voor een uniek duel in Europees verband. Het gebeurde in het verleden immers nog maar één keer dat twee Belgische teams tegen elkaar werden uitgeloot in een Europese competitie. Dat waren KV Mechelen en Anderlecht in het seizoen 1988-1989 in de achtste finales van Europacup II. KV Mechelen trok toen aan het langste eind. “Toch is deze Europa League-match een heel bijzondere ervaring ook al had ik liever gespeeld in een land waar het mooi weer is”, meldde Stuivenberg.

“Natuurlijk kennen we Gent maar hun trainer Hein Vanhaezebrouck zit vol verrassingen. Wie weet wat hij morgen weer op de mat zet. Wijzelf spelen redelijk herkenbaar voetbal zodat we zeker mogen uitkijken naar een zeer interessante ontmoeting. Ik schat onze kansen op slagen op fifty-fifty. Bekijk de stand in de competitie maar eens. Ook daarin zijn we aan elkaar gewaagd. Het is vreemd een Europese wedstrijd te spelen in eigen land maar de aankleding van het stadion en dergelijke meer laat wel uitschijnen dat dit een match wordt in de Europa League. En beide clubs verdienen dit ook. Gent mag dan wel Tottenham uitgeschakeld hebben, wij van onze kant hebben ook grote clubs het nakijken gegeven en geloven in een goede afloop.”