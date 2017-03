Snuisteren in je ex haar e-mails? Dat is dan een jaar celstraf

Houthulst - Een man uit Houthulst riskeert een jaar celstraf omdat hij snuisterde in de e-mails van zijn ex-vrouw. Hij gebruikte die mails in een procedure rond alimentatie. De man ontkent met klem. “Die e-mails kwamen per toeval in mijn inbox terecht.”

“Doelbewust in mails kijken waar je zelf geen toegang toe hebt, ook al weet je het paswoord, is strafbaar”, dat zei de openbare aanklager in een proces tegen een man uit Houthulst die er terechtstaat voor informaticafraude. Voor het kijken in de mailbox van zijn ex-vrouw riskeert de man een celstraf van een jaar.

Tijdens het huwelijk had de beklaagde met zijn vrouw een familiepakket aangekocht bij Telenet. Alle gezinsleden, het koppel en hun twee kinderen, hadden hun eigen mailadres maar alle accounts hadden hetzelfde paswoord. In 2010 ging het koppel uit elkaar en verhuisde de man. Hij maakte een nieuw e-mailadres aan, terwijl zijn ex haar oud adres bleef gebruiken. Drie jaar later kwam aan het licht dat de man nog regelmatig in de inbox van zijn ex-vrouw had gekeken.

In 2013 in een procedure over alimentatie voor de familierechtbank legde hij verschillende recente mails voor. De vrouw diende een klacht in. “In zijn verhoor tegenover de politie bekende hij dat hij een aantal maanden de e-mails had gecontroleerd van zijn ex”, zei de advocaat van de vrouw die benadrukte dat de beklaagde al verschillende keren ongelijk had gekregen op de familierechtbank.