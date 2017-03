Deze achttien worden de trainers van de toekomst in België: wie is wie?

Sinds deze week zijn achttien trainers begonnen aan hun Pro License-cursus. Het doel: volwaardig trainer zijn in de Belgische eerste klasse. Daar hebben ze ook iets voor over, de cursus kost 6.500 euro per persoon en duurt tot juni 2018. Wie zijn ze? Wij stellen de achttien trainers van de toekomst aan u voor!

Karim Belhocine zal dus eindelijk zonder allerlei kunstgrepen op de trainersbank bij KV Kortrijk kunnen zitten. Woensdag begon de Pro License-cursus, noodzakelijk om volwaardige trainer in eerste klasse te kunnen zijn. Er is wel één en ander veranderd.

Ze zijn met 18 in totaal en betalen 6.500 euro voor de cursus, die tot juni 2018 zal duren. Om de drie weken komen ze samen. Directeur trainersschool Kris Van Der Haegen, Ariël Jacobs (onder meer ex-Anderlecht) en psycholoog Jef Brouwers zijn de lesgevers.

De komst van Brouwers als fulltime lesgever is nieuw. “We gaan meer individualiseren”, zegt Van Der Haegen. “Brouwers zal de kandidaat-trainers screenen en individueel begeleiden. Individuele benadering is bij de huidige voetballers een must. Vroeger was het voldoende een bepaalde cultuur te doorgronden, nu is er een verregaande individualisering bezig. People management en emotionele intelligentie zijn heel belangrijk. Dat willen we deze generatie trainers bijbrengen. Er komt ook een nauwere samenwerking met de profclubs, die ook occasionele lesgevers leveren.”