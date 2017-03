KRC Genk speelt anderhalve week niet in de eigen Luminus Arena en van die pauze maken de Genkenaars gebruik om een nieuwe grasmat te leggen. Op hun Instagram-account is echter te zien dat door het slechte weer van afgelopen week de werkzaamheden vertraging hebben opgelopen. “Regen, regen en regen. Geen vooruitgang, nog altijd wachten”, schrijft de Limburgse club. Voorlopig komt de Europese match tegen Gent van volgende week donderdag wel nog niet in gevaar.