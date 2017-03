Dappere Sarah (25) probeert groepje jongeren tegen te houden die babyzeehond levend begraven

“Wat zijn jullie daar verdomme aan het doen?” riep Sarah naar de acht tieners die een babyzeehondje levend aan het begraven waren. Misschien had ze beter meteen de politie gebeld ...

Sarah Tough, een jonge mama uit het Britse County Durham, maakte maandag een strandwandeling met haar hond en merkte plots een groepje jongeren op. Het waren acht tieners die een zeehondje mishandelden en ze besloot meteen tot actie over te gaan.

“Ik dacht er niet bij na, dat was gewoon mijn spontane reactie. Ik riep dat ze weg moesten gaan en dat ik anders de politie zou bellen”, legt Sarah uit. “Ze begonnen gewoon te lachen. Hun ‘leider’ vroeg wie ik wel dacht dat ik was, waar ik het lef haalde om hen te zeggen dat ze moesten oprotten. Toen gaf hij me een slag in mijn gezicht. Ze waren zo wreed en vol van haat, het maakte mij echt kwaad.”

Mum-of-two shocked after gang of eight youths PUNCHED her in the face when she tried to stop them torturing baby s… https://t.co/hX5XpB8NW5 — UK Celebrity (@UKCelebrity) 8 maart 2017

Sarah bloedde hevig aan haar neus, maar had gelukkig nog een geheim wapen mee. Het was haar hond Tally die plots in de verdediging ging en de wrede aanvaller in zijn enkel beet. “Ik riep op Tally dat hij moest loslaten, en dat deed hij meteen. Daarop lieten de acht jongeren de zeehond voor wat hij was en wandelden ze weg.”

Sarah belde de politie en de dierenbescherming, die later bevestigde dat de babyzeehond gezond en wel weer in de zee was uitgezet.