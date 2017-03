Weg met voorjaarsmoeheid: de tips van ‘Nooit Meer Diëten’-coach Sandra Bekkari

Sleur je je door de dag en voel je je futloos nu de lente zich aandient? Zoek de oorzaken niet te ver: de werkdruk, te veel binnen zitten, een overvolle agenda, te weinig bewegen, … Er wordt meer en meer van ons verwacht en we verwachten ook steeds meer van onszelf. Dragen we wel genoeg zorg voor ons lichaam om dit allemaal te kunnen volhouden? Mijn tips voor meer energie dit voorjaar.

Hoe we ons voelen en hoe energiek we zijn wordt voor een groot deel bepaald door wat we eten. Ons lichaam bestaat uit triljoenen cellen en iedere cel bevat maar liefst honderden tot duizenden ‘energiefabriekjes’. ...