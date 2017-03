De ‘Gelbe Wand’ toont zich nog eens van zijn beste kant: indrukwekkende tifo

Borussia Dortmund kan elke match rekenen op de steun van de énorme staantribune achter het doel, bijgenaamd ‘die Gelbe Wand’. Dat zullen de mannen van Benfica geweten hebben, want de Duitsers pakten opnieuw uit met een indrukwekkende tifo. “Morgen schrijven de kranten opnieuw: Borussia speelt Benfica helemaal weg,” staat er te lezen. Een verwijzing naar het succesverhaal van de Europacup I in 1963.

De fans van Dortmund herinnerden de spelers nog eens aan het feit dat ze de geschiedenis aan hun kant hebben. In 1963 stonden de Duitsers al eens oog in oog met Benfica in de Europacup I. Benfica was in het voordeel met een 2-1 zege tijdens de heenwedstrijd, maar Dortmund maakte dat goed met een verpletterende 5-0. Zo stootte het Duitse team door naar de kwartfinales. De geschiedenis heeft zich dus herhaald.