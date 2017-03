ADVIES. Hoe praat ik het best met mijn zoon over seks?

Ik ben vader van drie zonen, die ik doodgraag zie. Ik zou met de oudste eens een serieus gesprek moeten hebben over seks. Ik denk niet dat hij op dit moment al seks heeft, maar hij heeft wel een vriendin. Zelf heb ik, zoals zoveel mensen, alles zelf moeten uitzoeken en geen ervaring met zulke gesprekken. Het is allemaal goed gekomen. Maar als ik er nu op terugkijk, had ik misschien liever wel zo’n gesprek gehad. Hoe pak ik dat best aan?

Een uitstekend idee om met je zonen het gesprek te openen over seks. Het is nog altijd zo dat in veel gezinnen seks amper ter sprake komt. Dochters praten er nog wel over met hun moeder, wanneer ze beginnen te menstrueren, of rond anticonceptie. Maar tussen vaders en zonen blijft het veel te stil. En dat is vreselijk jammer, want ook jongens kunnen die steun gebruiken. Hieronder enkele handvaten.

Eerst en vooral zou ik mezelf niet opleggen om in één lang, ernstig gesprek, alles ter sprake te brengen. Het is eerder als het opstarten van een conversatie, een reeks gesprekken. Het belangrijkste is je zoon te laten weten en voelen dat je oprecht geïnteresseerd bent in dat aspect van zijn leven. Dat hij bij jou terechtkan met vragen en dat je moedig genoeg bent om er open over te spreken. Ook als je niet alle antwoorden hebt. Zoiets werkt het beste als je al op andere gebieden een goede band met hem hebt. Als dat niet zo is, is het nooit te laat om daaraan te werken.

Foto: Alexander Witpas is seksuoloog en criminoloog. Hij heeft een praktijk in Antwerpen en werkt bij de Vlaamse Gemeenschap. Heb je een vraag voor hem? Mail naar seks@nieuwsblad.be

Zodra de conversatie is geopend, is de vraag wat je hem wilt meegeven als boodschap. Je eerste reflex is waarschijnlijk om hem te waarschuwen. Je wilt niet dat hij iemand zwanger maakt of iemands grenzen overschrijdt. Je wilt dat hij zich beschermt tegen soa’s en dat hij beseft dat porno niet realistisch is. En het is inderdaad cruciaal dat je hem dat vertelt. Maar hopelijk is seks voor hem en voor jou meer dan een mijnenveld. Seks is vaak ook heel bevredigend, interessant, verrassend, plezierig, leerzaam, opwindend, liefdevol en troostend. En die boodschap is nog belangrijker.

Nog één ding. Het cliché wil dat jongens simpele zielen zijn die zich laten leiden door hun geslachtsdelen. Terwijl meisjes gevoelige wezens zijn die luisteren naar hun hart. Ga niet mee in die onzin. Ook jongens hebben nood aan liefde en veiligheid. Hun hart is even breekbaar. Ook voor hen is seks soms complex en angstaanjagend. Hun grenzen kunnen ook overschreden worden, ook door vrouwelijke daders. Hoe sneller hij doorheeft dat de clichés niet kloppen en dat jij dat ook weet, hoe beter.