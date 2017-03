Radja Nainggolan wil tegen Lyon tonen dat AS Roma voetballen niet verleerd is

AS Roma speelt donderdag in de achtste finales van de Europa League tegen het Franse Olympique Lyon. Voor Radja Nainggolan, de afgelopen weken meer dan ooit de sterkhouder op het Romeinse middenveld, het moment om na twee verliesmatchen weer aan te knopen met een zege. “We zullen bewijzen dat we beter kunnen”, sprak Il Ninja woensdag op een persconferentie.

AS Roma leed deze maand twee zure nederlagen op rij. Eerst beten Nainggolan en co in het stof tegen stadgenoot Lazio (2-0) in de heenmatch van de halve finales van de Coppa Italia en vervolgens ging Roma in de competitie met 1-2 onderuit tegen Napoli. “Maar aan ons om te tonen dat we meer in onze mars hebben”, aldus Nainggolan. “Zulke nederlagen zijn zuur, maar we mogen niet vergeten dat we nog altijd op drie fronten actief zijn. Niet alles is dus verloren.”

Nainggolan speelt de laatste weken de pannen van het dak bij Roma. Blijft de Rode Duivel in de Italiaanse hoofdstad of zoekt hij andere oorden op? “Daar is het nu veel te vroeg voor om over te praten”, drukte Nainggolan alle mogelijke geruchten de kop in. “Ik voel me goed bij Roma en hou ervan om voor de club te spelen. We zullen later wel zien.”