Veldbestorming verboden tijdens/na Roeselare-Antwerp

De politiediensten in Roeselare houden zich al klaar voor een hevige titelwedstrijd komende zondag. Antwerp roept haar fans op om in ‘Wembley style’ te supporteren en waarschuwt voor een veldbestorming.

“We roepen onze fans op om deze wedstrijd te benaderen op dezelfde manier als onze Wembley-finale in 1993”, klinkt het bij de Great Old. “Toen lieten we heel Europa kennis maken met onze geweldige achterban. Laten we dat opnieuw doen, nu we zo dicht bij de Belgische elite staan, en een voorbeeld stellen van wat het inhoudt om Antwerpfan te zijn! Het hele land kijkt immers toe!”

Bengaals vuur is verboden, en ook een veldbestorming wordt niet toegelaten, noch voor Roeselare, noch voor Antwerp. “We willen onze supporters oproepen om zich hier in geen geval aan te wagen. Bij een veldbestorming van onze fans zal de FASc aansprakelijk worden gesteld, die op hun beurt de schade zullen verhalen op de ASC’s die schuldig zijn aan de veldbestorming. Hetzelfde geldt bij eender welke schade die aan het uitvak van Schiervelde wordt berokkend.”