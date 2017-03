Speciale sjaals en strengere boetes: waarom dit geen gewone Gent-Genk is

Voor een Europese match is het de traditie dat de besturen van de clubs elkaar uitnodigen voor een diner om ‘nader kennis te maken’. Het bestuur van Genk wordt vanmiddag in een skybox van de Ghelamco Arena uitgenodigd voor een diner van de hand van Danny Horseele , sterrenchef van het gelijknamige restaurant in de Ghelamco. Genk nodigt de bestuurders van Gent volgende week uit in De Kristalijn, een Genks restaurant met één ­Michelinster.

Genk en Gent zullen elkaar ook cadeaus overhandigen, die normaal bestemd zijn voor buitenlandse gasten. AA Gent zal volgende week een schaal overhandigen met de wedstrijdgegevens in gegraveerd. Uitzonderlijk wordt er ook “Friends United” bijgeschreven, om de vriendschapsband tussen beide clubs te benadrukken. Genk overhandigt Gent een grote, blauw-witte porseleinen schaal van kunstenaar Pieter Stockmans. Voorts krijgt de Genk-voorzitter een das van AA Gent en een gepersonaliseerde pen en worden truitjes en andere merchandising uitgedeeld. Opmerkelijk is dat Genk volgende week aan zijn fans sjaals te koop zal aanbieden met zowel Genk als Gent erop. Die sjaals worden alleen voor Europese matchen gemaakt, dus ook als het tussen twee Belgische ploegen is.

Zowel Gent als Genk trekken van woensdag tot vrijdag op afzondering voor hun uitmatch, net zoals ze voor een ‘normaal’ Europees uitduel zouden doen. Genk verblijft nog tot morgenvroeg in het Marriott Hotel in hartje Gent. Normaal wilde AA Gent de play-offs voorbereiden in het Spaanse San Pedro del Pinatar, nu wordt het een stage in Limburg.

De Europese voetbalbond ­UEFA verplicht bezoekende clubs om daags voor de wedstrijd een persconferentie in het stadion van de thuisclub te houden. Voor een gewone competitiematch had Genk-coach Albert Stuivenberg zijn persbabbel gisteren gewoon in Genk gehouden, nu deed hij dat in de Ghelamco Arena. De thuisspelende club in Europa is verplicht om daags voor de match zijn stadion ter beschikking te stellen, opdat de bezoekende ploeg er kan trainen. De bezoekers zijn niet verplicht daarvan gebruik te maken, maar moeten wel minstens een kwartier op het veld staan zodat de fotografen plaatjes kunnen schieten.

Genk werkte gisteren een volledige training af in de Ghelamco Arena en ook Gent is van plan dat in de Luminus Arena te doen.

AA Gent zal vanavond een 120-tal extra veiligheidsmensen inzetten in vergelijking met een gewone competitiematch tegen Racing Genk, in totaal bijna 400 man.

Vanavond gelden dan ook de veel strengere Europese regels en boetes. Genk werd vorige week nog veroordeeld tot 2.500 euro boete voor vuurwerk in Sint-Truiden, vanavond staat daar een straf van liefst 25.000 euro op.

In de Ghelamco Arena zijn alle zichtbare merknamen afgeplakt, omdat de UEFA geen concurrentie duldt voor zijn eigen sponsors. Voor de wedstrijd wordt de Europa League-hymne gespeeld en ook de truitjes van beide clubs zullen licht verschillen van in de competitie.

En terwijl AA Gent-RC Genk in de competitie enkel live te bekijken is door abonnees van Play Sports en Proximus TV, wordt de wedstrijd nu in Vlaanderen op Canvas uitgezonden.