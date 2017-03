Ze hadden elkaar al vaarwel gezegd: de hereniging van dit terminaal zieke koppel gaat door merg en been

Een Amerikaans koppel dat al 51 jaar getrouwd is, werd afgelopen week herenigd nadat ze voor de eerste keer in hun leven meer dan een week van elkaar waren gescheiden. In februari sloeg het noodlot toe toen de man en vrouw beiden ontdekten dat ze aan een zeldzame vorm van kanker lijden. Ze hadden al afscheid van elkaar moeten nemen in het ziekenhuis en wisten niet of ze elkaar ooit nog zouden terug zien. Hun emotionele hereniging werd gefilmd door hun zoon Jason en werd al duizenden keren bekeken op sociale media.

Jerry en Susan Stros uit de Amerikaanse staat Georgia stonden op punt op reis te vertrekken naar Florida toen Susan ademhalingsproblemen kreeg en in allerijl moest worden onderzocht in het ziekenhuis. De dokters moesten haar het slechte nieuws brengen dat ze aan een kleincellig carcinoom lijdt, een zeldzame vorm van kanker, die de longen, lever, lymfeklieren en borstholte aantast.

Op haar voorlaatste dag in het ziekenhuis kreeg ze, zoals elke dag, bezoek van Jerry. Maar haar echtgenoot kreeg plots een beroerte, viel en brak zijn rug terwijl hij haar bezocht. Na verder onderzoek bleek dat ook hij aan dezelfde vorm van kanker lijdt, met uitzaaiingen in zijn hersens en longen.

In plaats van te vieren dat Susan terug naar huis mocht om daar haar behandeling verder te zetten, moest het koppel dus opnieuw afscheid nemen van elkaar. Ze wisten niet of ze elkaar ooit nog opnieuw in de armen zouden kunnen sluiten en waren bang dat ze elkaar nooit meer zouden terugzien.

Die angst bleek echter ongegrond: op 4 maart, een week na de start van de behandeling van Jerry, werden ze eindelijk herenigd. Hun zoon Jason filmde het hartverwarmende en hartverscheurende moment waarop het koppel elkaar eindelijk opnieuw in de armen kon sluiten.

In de video zet Susan, die al de hele week moeite had met zelfstandig stappen, enkele voorzichtige passen richting haar echtgenoot, die met betraande ogen op de sofa zit te wachten. Eens ze naast hem zit, barsten ze beiden in tranen uit en knuffelen ze terwijl hun familieleden en ziekenhuismedewerkers toekijken en hun tranen proberen te bedwingen.

“Elke dag is een gevecht”, verklaarde hun zoon Jason aan televisiezender Fox 5. “De eerste ronde hebben we overwonnen en we gaan nog niet neer tijdens de tweede.” Susan en Jerry zijn nu weer samen thuis, waar ze hun behandeling voortzetten.