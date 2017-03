Barst in het sprookjeshuwelijk tussen Dries Mertens zijn Katrin

Opvallend: Rode Duivel Dries Mertens (29) viert zijn goals niet langer met een hartje voor zijn vrouw Katrin Kerkhofs (28). Zaterdag deed hij een plassende hond na, dinsdag gaf hij de camera een kus. Het heeft een reden, zo blijkt nu. De entourage bevestigt dat er een barst in het sprookjeshuwelijk zit.

Een simpel hartje, gevormd met duimen en wijsvingers: Dries Mertens vertederde er de hele wereld mee. Al jarenlang viert hij zijn goals op die manier, als boodschap aan zijn vrouw en grote liefde Katrin Kerkhofs. Op het WK in Brazilië, in het Koning Boudewijnstadion, bij zijn Italiaanse club Napels: altijd kwam het hartje terug. Behalve deze week. Dinsdag, na zijn doelpunt tegen Real Madrid, gaf Mertens een kus op de camera. Zaterdagavond liep hij naar de hoekschopvlag, en deed hij wat bizar een plassende hond na.

Het heeft een reden. Na anderhalf jaar huwelijk en meer dan tien jaar relatie is er een barst tussen Mertens en Kerkhofs. De entourage bevestigt dat het koppel een moeilijke periode doorgaat, maar onthoudt zich verder van commentaar. “Waarom het minder gaat, dat is privé.”

Duivelse Vrouwen

Dries Mertens en Katrin Kerkhofs ontpopten zich de voorbije jaren tot het bekendste voetbalkoppel van ons land. In aanloop naar het Europese kampioenschap afgelopen zomer maakte Katrin het populaire Vier-programma Duivelse Vrouwen. Ze ging daarvoor op bezoek bij enkele Rode Duivels, en toonde een unieke blik op hun gezinsleven. Kerkhofs nam in het najaar ook nog deel aan De Slimste Mens ter Wereld, wat haar populariteit nog een extra boost gaf.

Dries en Katrin werden ook zo populair omdat ze zo’n atypisch voetbalkoppel zijn. Een jeugdliefde die alle obstakels overwon. Dries was verliefd op Katrin toen hij twaalf was, ze gaven hun eerste kus op hun zestiende. Toen was Mertens helemaal nog geen stervoetballer. Integendeel: hij was bij Anderlecht en Gent afgeserveerd wegens te klein.

Pas nadien werd Driesje groot. Begon hij te schitteren bij FC Utrecht en PSV Eindhoven, werd hij Rode Duivel, scoorde hij op het WK 2014 en versierde hij een droomtransfer naar het Italiaanse Napels. Bij de vrouwelijke supporters werd hij veruit de populairste Rode Duivel – mede door het hartje. Maar de jeugdliefde hield stand. In 2015 trouwden Dries en Katrin. Een sprookjeshuwelijk, met een feest dat drie dagen duurde.

Plagen op sociale media

In tegenstelling tot de meeste voetbalvrouwen verhuisde Katrin niet mee met haar man. Ze pendelde wel naar Napels, maar bleef in Leuven wonen om haar eigen carrière uit te bouwen. Als ze elkaar niet zagen, deelden ze openlijk verliefde plaagstoten uit. Via Twitter of Instagram, waar iedereen het mocht zien.

De laatste weken bleef het echter opvallend stil op de sociale media. De laatste Instagram-plaagstoot van Katrin naar Dries dateert al van vier weken geleden. Nadien kwam hij bij haar niet meer in beeld.