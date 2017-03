Doelman Copa getuigt op moordproces: "Ik heb nooit seks met die vrouw gehad"

Lokeren / Haaltert - Tijdens het proces van een man die in 2013 zijn minnares vermoordde, werd gisteren de doelman van Sporting Lokeren opgeroepen als getuige. Barry Boubacar Copa zou, net als een aantal andere Afrikaanse voetballers, ook een affaire gehad hebben met het slachtoffer. Iets wat hij staalhard ontkent. “Ik heb nooit seks met die vrouw gehad.”

Dat die vrouw een voorkeur had voor Afrikaanse mannen, heb ik ook alleen maar in de krant gelezen Barry Boubacar Copa

Met de bibber in zijn stem las Jan Bontinck (50) uit Denderhoutem gisteren een brief voor in de correctionele rechtbank van Dendermonde. Daarin legde hij uit waarom hij op 18 mei van 2013 slaapmiddel in het glas van zijn minnares Ann Ryckebusch had gedaan, haar daarna met zijn handen wurgde en vervolgens in een put naast de vijver van zijn vader begroef. “We gingen naar bed, maar eerst maakte Ann nog wat opmerkingen over mijn seksuele prestaties. Ze vroeg zich af of het nog wel zou lukken. Het leek alsof ze me aan het uitlachen was. Op dat moment is bij mij het idee opgekomen haar te vermoorden.”

Ryckebusch werkte als onthaalbediende in een garage in Lokeren. Daar kwam ze geregeld in contact met heel wat spelers van Sporting Lokeren, die hun auto bij haar kwamen ophalen. Ryckebusch zou vooraleer ze met Bontinck een affaire begon, ook wat kortstondige romances gehad hebben met de voetballers. “Ze zei dat ik niet kon tippen aan al die negers”, zei Bontinck.

Vriendin meegenomen

Jef Vermassen, de advocaat van Jan Bontinck, had er bij de rechtbank op aangedrongen om twee van de voetballers op te roepen. De eerste, Gueïda Fofana, liet weten geen interesse te hebben. Barry Boubacar Copa, de doelman van Sporting Lokeren, kwam wel opdagen. Samen met zijn vriendin. “Ik wist wie die vrouw was omdat ze in die garage werkte”, zei hij. “Maar seks heb ik nooit met haar gehad. Dat ze een voorkeur gehad zou hebben voor Afrikaanse mannen, heb ik ook alleen maar in de krant gelezen.”

De nabestaanden van Ann Ryckebusch waren niet opgezet met het schouwspel. “We vinden het zeer erg dat deze man hier is moeten komen getuigen”, verwoordde hun raadsman Walter Van Steenbrugge het. “Hij is een bekende voetballer die onnodig veel publiciteit meebrengt.”