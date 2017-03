Twitter wordt helemaal gek na mirakelzege van Barcelona

Barcelona heeft in de absolute slotminuut het onmogelijke gerealiseerd: het maakte de 0-4 van de heenwedstrijd goed met een klinkende 6-1 zege. De razend spannende wedstrijd leverde heel wat reacties van ongeloof op op Twitter.

UCL ?? what a game — R.Lukaku Bolingoli10 (@RomeluLukaku9) March 8, 2017

Congratulations to @FCBarcelona! They punished the fear of #Paris. ?? — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) 8 maart 2017

Tja, PSG is geen lnter (2010)... Barcelona dwong alles af en werd beloond. PSG voetbalde te reactief? Dan loop je dit risico. — David Endt (@david_endt) 8 maart 2017

De La Masía directo a la historia. Enhorabuena @sergiroberto10 ?? ?????? T'estimo ???? pic.twitter.com/k5XR9WVU6J — Denis Suarez (@DenisSuarez6) 8 maart 2017

Niet te geloven. Echt niet te geloven. Barça-PSG 6-1 na de 4-0 in Parijs. Barcelona naar de 1/4 finale. #barpsg — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) March 8, 2017

Som i serem ???? pic.twitter.com/iBBltaxYFL — Rafinha Alcantara (@Rafinha) 8 maart 2017

Ne jamais vendre la peau l'ours avant de l'avoir tuer #FCBPSG — xavier mercier (@xavmat25) 8 maart 2017

Woensdag 8 maart 2017 zal voor altijd met hoofdletters in de geschiedenis boeken staan! #FCBarcelona #fcbpsg #ucl pic.twitter.com/gXAgJxZxmT — Sietse vd Werff (@SietsevdWerff) 8 maart 2017

Nog altijd aan het bekomen! Wat een uitgekookte ploeg de blaugrana????#ForçaBarça #FCBPSG — algoetjens (@algoetieee) 8 maart 2017

OMG WHAT ON EARTH DID I JUST WITNESS?! Greatest comeback I have EVER seen!!?????????? #ForçaBarça #FCBPSG — Amir Hussain (@amirhussain07) 8 maart 2017

and some girl dare tells me football isn't entertaining. I haven't seen a more incredible game like this. Talk about class #FCBPSG — Karlson (@theRealKarlson) 8 maart 2017

Onterechte penalty's, PSG dat geen penalty('s) kreeg, schwalbes, toneelspel, continue huilen. Maar "comeback van de eeuw" hoor. #FCBPSG pic.twitter.com/VHIB1DKd5T — Eric Mertens (@EricMMedia) 8 maart 2017

I love football, I love sports..This is why I love @FCBarcelona. The stuff the champions are made of. Dreams do come true. #FCBPSG #UCL — Ambuj Yadav (@king2buji) 8 maart 2017

On-waar-schijn-lijk. Dit, dames & heren, is dé reden waarom voetbal de mooiste sport ter wereld is. Emotie #impossibleisnothing #fcbpsg — Tino Schamp (@TinoSchamp) 8 maart 2017