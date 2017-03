Proces Kasteelmoord start in totale chaos

Het proces over de Kasteelmoord dreigt vandaag in chaos te starten. Gisteravond laat besliste de advocaat van de kinderen van Stijn Saelens om zich uit de zaak terug te trekken. Zijn stafhouder ontdekte dat hij eerder al als vrederechter over het gezin had geoordeeld. “Ik wil de sereniteit van de rechtszaak niet in het gedrang brengen”, zegt advocaat Koen Gobin. Maar die sereniteit lijkt nu al zoek.

De vier kinderen van Stijn Saelens hebben vandaag geen advocaat die voor hun belangen opkomt. Nochtans draait de zaak voor een groot deel om hen. Het is hun vader die vermoord werd. Bovendien zou hun opa André Gyselbrecht aangezet hebben tot de moord.

OVERZICHT. Alles wat u moet weten over het proces rond de Kasteelmoord

Tot voor kort hadden ze een advocaat: meester Johan Du Mongh. Maar vorige week, vlak voor de start van het proces, liet het Brugse parket hem van de zaak halen. Hij was aangesteld door Yves Wolfcarius, een goeie vriend van Saelens die ook de voogd van de vier kinderen was. De zakenman heeft nu een relatie met hun moeder Elisabeth Gyselbrecht. Ze is zelfs zes maanden zwanger van hem. Wolfcarius kon daarom voor het gerecht geen voogd meer zijn, maar ook advocaat Du Mongh moest dus weg.

Dat het parket zo kort voor het proces nog ingreep, is op zijn minst vreemd. Wolfcarius en Elisabeth Gyselbrecht hebben al sinds midden 2014 een relatie, en hebben dat toen ook gemeld. Het Brugse parket wou daarover deze week geen uitleg geven.

In zijn plaats werd deze week aan advocaat Koen Gobin gevraagd om voor de kinderen op te treden. Maar de stafhouder, de overste van de advocaten, floot hem gisteren terug. Godin zetelde op 19 oktober 2011 als vrederechter en legde toen enkele bewarende maatregelen op aan Stijn Saelens en Elisabeth Gyselbrecht, die in een echtscheiding zaten. “Daardoor kon hij onmogelijk nog neutraal zijn”, meende de stafhouder.

“Blijkbaar willen enkele mensen polemiek maken”, reageerde Gobin. “Ik heb niets verkeerds gedaan. Maar omdat ik niet wil dat de sereniteit in het gedrang komt, heb ik (gisteravond, nvdr.) een fax verstuurd waarmee ik mijzelf terugtrek.”

Toch zal ­Gobin vandaag in de rechtszaal opdagen. “Ik kan niet wegblijven”, zegt Gobin. “Op zo’n korte tijd kan geen vervanger gevonden worden.” De advocaat is niet van plan om in de rechtszaal enig initiatief te nemen. Maar dit manoeuvre zet kwaad bloed bij andere betrokkenen. Door vandaag aanwezig te zijn, ontneemt Gobin zijn opvolger de mogelijkheid om bijvoorbeeld nog getuigen op te roepen.

Proces uitgesteld?

“Voor de tweede keer worden de rechten van de kinderen geschonden. Het openbaar ministerie neemt hun advocaat af, vlak voor de start van het proces”, ­reageert de familie Gyselbrecht. “Ze hebben geen stem in dit proces. De nieuwe advocaat kan het hele dossier, 60.000 pagina’s, onmogelijk nog inlezen. Dit is schrijnend.”

Onder anderen advocaat Johan Platteau, de raadsman van André Gyselbrecht, gaf aan dat hij de zaak vandaag wil aankaarten. Enkele betrokkenen vreesden gisteravond dat het proces door dit incident vele maanden uitgesteld kan worden.