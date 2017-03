REACTIES. “Hopelijk zijn er binnen negen maanden genoeg gynaecologen beschikbaar”

De spelers van FC Barcelona waren dolgelukkig na hun enorme stunt van woensdag in de terugmatch van de achtste finales van de Champions League. De Catalanen schreven voetbalgeschiedenis door de terugmatch tegen Paris Saint-Germain met 6-1 te winnen en zo de 4-0 nederlaag uit de heenmatch uit te wissen. Invaller Sergi Roberto werd de held met de beslissende treffer in de vijfde minuut van de toegevoegde tijd.

6-1 in de allerlaatste seconden van de match dat een onmogelijke comeback toch mogelijk maakte. Zelfs de sterspelers van FC Barcelona konden hun stunt na de match amper onder woorden brengen. “We hebben het onmogelijke gerealiseerd”, reageerde Andreas Iniesta. “In Parijs ging alles mis. Vandaag moest het volledig anders. We wisten vooraf wat we moesten doen. We moesten snel doelpunten scoren om twijfel te zaaien bij de Parijzenaren.”

Na de Parijse treffer van Cavani kort na het uur (3-1) stond Barça voor een schier onmogelijke opdracht. Het moest nog drie keer scoren om door te stoten naar de laatste acht en stond in minuut 87 nog altijd op 3-1. Twee treffers van Neymar en één van Sergi Roberto brachten de Catalanen echter naar de voetbalhemel.

“We waren bijzonder kwaad uit Parijs vertrokken na de heenmatch en wat er hier vandaag gebeurd is, is echt ongelooflijk”, aldus matchwinnaar Sergi Roberto bij beIN Sports Spanje. We waren klaar voor een stunt. We dragen deze zege op aan het publiek, dat echt fantastisch was”.

Piqué: “Sowieso veel seks”

“Voor avonden zoals deze ben ik voetballer geworden”, vertelde ervaren rot Marscherano. Neymar sprak dan weer over de beste wedstrijd die hij ooit had gespeeld. De beste quote kwam uit de mond van Piqué: “Hopelijk hebben ze binnen negen maanden genoeg gynaecologen beschikbaar, want er gaat vanavond veel liefde bedreven worden.”

Ook verdediger Samuel Umtiti was in de wolken. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zei hij bij Canal+. “Alleen in de sport maak je zo’n emoties mee. Onze spirit was geweldig. Als we zo blijven spelen, zal het moeilijk worden om ons te kloppen.”

Dat het een nooit geziene wedstrijd was, besefte ook Barça-voorzitter Josep Bartomeu. “Dit is een historische avond die we nooit zullen vergeten. Wat een wedstrijd! Dat we op deze manier terugkomen, geeft ons nog meer energie om het seizoen succesvol af te maken.”

Foto: EPA

Coach Enriqué: “We bleven geloven”

“Ik denk dat echt niemand stopte om er in te geloven. Zelfs toen we een doelpunt tegenkregen, bleef het vertrouwen en het geloof aanwezig”, reageerde Barcelona-coach Luis Enriqué na afloop.

“Al mijn spelers waren buitengewoon. We hebben enorm veel risico’s genomen, maar het loonde de moeite en het slot van de wedstrijd was er een dat we heel af en toe zien in de voetbalsport”, aldus Luis Enrique, die het op het eind van het seizoen voor bekeken houdt als coach van de Catalanen. “Als trainer ben ik dolgelukkig om dit te mogen meemaken, zeker na de pijnlijke heenmatch (4-0). Nu staan we in de kwartfinales en daar zullen de andere ploegen niet blij mee zijn. Als je bij de favorieten hoort, hopen de anderen altijd dat je uitgeschakeld wordt”.