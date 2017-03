Dronken bestuurder wil graag deelnemen aan benefietloop

De bestuurder die kans maakt op strafvermindering van de Brugse politierechter Peter Vandamme, is van plan om deel te nemen aan de benefietloop 8.000 for Emilie.

Omdat de man zo veel spijt toonde nadat hij dronken achter het stuur betrapt was, had de rechter hem voorgesteld een gulle gift te doen aan het Fonds Emilie Leus, in ruil voor een lagere bestraffing. De vader van de overleden Emilie Leus stelde daarop voor om de man op paasmaandag een hele dag vrijwilligerswerk te laten doen en te laten deelnemen aan de tien kilometer sponsorloop. “Ik ben zelf een loper, dus ik zie dat zeker zitten”, reageerde de man gisteren.

In april verschijnt de bestuurder opnieuw voor de politierechter.