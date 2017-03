Vijf jaar na Sierre: nieuw drama met bus vol Vlaamse jongeren nipt vermeden

Vijf jaar na de busramp in Sierre, is er zondag in Frankrijk nipt een ongeval met een bus vol Vlaamse jongeren vermeden. De bus met jongeren uit Heverlee en Antwerpen was op terugweg van het Franse skioord Risoul.

Rond zes uur ’s morgens schoten de jongeren plots wakker omdat de chauffeur in slaap was gevallen en de bus begon te slingeren. “De tweede bestuurder is dan snel op het stuur gevlogen om de bus meteen naar links te doen draaien”, verklaart een 18-jarig meisje dat op de bus zat. De bus zou even in de gracht zijn beland, maar de tweede bestuurder kon een drama vermijden. De buschauffeurs hebben de jongeren nadien zonder verdere problemen naar België gereden.

Verschillende ouders hebben intussen afgesproken een klacht in te dienen tegen Skiline, de organisator van de winterreizen. “Het is zeer fout dat die organisatie ons zelf niet heeft ingelicht over het incident”, zegt Lieve Halsberghe, een van de betrokken ­ouders. Bij Skiline wilden ze gisteren enkel kwijt dat er inderdaad een ongeluk is vermeden, maar dat ze de verklaringen van de externe busmaatschappij nog afwachten.