Artsen vrijgesproken na dood door verschoven maagring

Sarina en haar ongeboren zoontje stierven aan de gevolgen van een buikvliesontsteking nadat haar maagring was verschoven. Foto: osw

Wachtebeke / Eeklo - Drie artsen van het AZ Alma uit Eeklo, die terechtstonden voor de dood van een patiënte, zijn door de rechtbank vrijgesproken. De 31-jarige zwangere vrouw uit Wachtebeke stierf in 2013 nadat haar maagring was verschoven. Daardoor raakte een bloedbaan afgekneld, wat leidde tot een scheur in de maagwand. Sarina en haar ongeboren zoontje stierven aan de gevolgen van een buikvliesontsteking.

Ondanks het feit dat ze klaagde over helse pijnen, oordeelt de rechtbank nu dat de drie behandelende artsen geen schuld treft. “Het stellen van een medische diagnose is geen exacte wetenschap. Het missen van de juiste ­diagnose is niet hetzelfde als een medische fout.” Volgens de rechtbank hebben de artsen wel degelijk bijkomende onderzoeken gedaan.

De moeder van Sarina heeft intussen besloten in beroep te gaan tegen de uitspraak.