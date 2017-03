Ben en An gaan scheiden (in nieuwe tv-serie)

Dit najaar op Vier: ‘#hetisingewikkeld’, een tragikomische ­serie met Ben Segers (42) en An Miller (43) als scheidend ­echtpaar dat besluit toch te blijven samenwonen voor de kinderen. “Een situatie uit het leven gegrepen.”

In de nieuwe Vier-reeks draait het allemaal om Peter (Ben Segers) en Lien, vertolkt door An Miller. Ze hebben een goede job, twee prachtige kinderen, toffe vrienden en een mooi huis. Maar de liefde is uitgedoofd, hun seksleven dood en de midlifecrisis klopt op de deur. “Een situatie uit het leven gegrepen”, vertelt An. “Peter en Lien beslissen om te scheiden, maar hebben geen geld genoeg om apart te gaan wonen. Daarvoor hebben ze een oplossing bedacht: in de week wanneer de ene ouder de kinderen heeft, mag die beschikken over het huis en moet de andere in de ingerichte kelder wonen. Uiteraard zorgt dat voor niet alledaagse situaties.”

Echtscheidingen. An – al 18 jaar samen met acteur Filip Peeters – kan er niet over meespreken, Ben wel. “Ik ben gescheiden van de moeder van mijn twee oudste kinderen, en weet daardoor precies wat dat inhoudt. Het was soms triest, zeker wanneer de kinderen bij hun moeder waren. Maar stilaan keert het tij. Plots besefte ik dat mijn tweede jeugd er zat aan te ­komen. Zo van: Er zijn blijkbaar nog mogelijkheden. Dit is níet het einde.’”

“Ik ken mensen die er na een scheiding meteen het beste van probeerden te maken, maar je hebt er ook die drie jaar onder een dekentje liggen”, zegt Miller. “Ik zou niet weten hoe ik eraan toe zou zijn als Filip en ik uit mekaar zouden gaan.”

Van theater naar tv

Voor An Miller is het haar eerste significante tv-rol sinds lang. “Ik ben dan ook vooral actief in het theater. Al is het wel fijn om nog eens een tv-hoofdrol te vertolken, in plaats van de bijrolletjes die ik de voorbije jaren heb gespeeld. Ik moet ook toegeven dat ik de jongste tijd wat aan het twijfelen was aan mijn rol in de theaterwereld, dus dit is voor mij een topaanbieding.”