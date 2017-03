Luk Alloo op bezoek in Braziliaanse gevangenis

Luk Alloo bezoekt Roeland, die een gevangenisstraf van 54 jaar uitzit in Brazilië Foto: Alloo In de Buitenlandse Gevangenis

Luk Alloo (53) kruipt vanavond weer achter de tralies in het buitenland. Voor het tweede seizoen van Alloo in de Buitenlandse Gevangenis trok de tv-maker opnieuw rond de wereld, om opgesloten landgenoten te bezoeken. Niet enkel in Brazilië, Bolivia en Congo stuit hij op hallucinante taferelen, ook bij onze Luxemburgse buren gaat het er niet altijd even koosjer aan toe.

“Als journalist deed ik mijn werk, maar als mens was het met momenten ondraaglijk”, zegt Alloo. Zo ontmoet hij in de eerste aflevering een Vlaming die opgesloten zit in het Braziliaanse Maceio, één van de twintig gevaarlijkste steden ter wereld. “Brazilië telt 660.000 gevangenen”, vertelt Alloo. “Maar eigenlijk is er maar plaats voor 370.000 gedetineerden. Een totale overbevolking, dus. Tijdens mijn bezoek aan Brazilië werden in een gevangenis dertig mensen vermoord tijdens rellen tussen rivaliserende bendes.”

En ook onlangs eiste een bendeoorlog in Maceio twee levens. Politiehelikopters circuleren nog steeds boven de gevangenis om opstanden in de kiem te smoren. Roeland uit Antwerpen is er één van de drieduizend gedetineerden en zit een celstraf van 54 jaar uit voor verkrachting van minderjarige jongens. “Ik ben zonder onderzoek, zonder verhoor en zonder getuigenis veroordeeld”, vertelt Roeland vanavond. “Een politicus heeft me erin geluisd omdat ik hem had beschuldigd van corruptie. Ik voel mij niet schuldig, maar de jaren wegen wel door. En het blijft aartsgevaarlijk in een Braziliaanse gevangenis.”

