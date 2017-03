“Geld slachtofferfonds niet naar verkeersslachtoffers”

Verkeersexperts juichen het initiatief van politierechter Peter Vandamme toe om strafvermindering te geven, in ruil voor een gulle gift aan een fonds dat zich inzet voor veiliger verkeer. Volgens advocaat Simon ­Bekaert, gespecialiseerd in verkeersrecht, zorgt de wet­geving ­ervoor dat veroordeelde bestuurders vandaag nooit een bijdrage aan slachtoffers van verkeersongevallen betalen.

“Elke verkeersovertreder die wordt veroordeeld tot een geldboete van meer dan 150 euro, moet daar­bovenop een bijdrage van 200 euro storten aan het slachtofferfonds”, zegt hij. “Maar dat fonds gaat enkel naar slachtoffers van opzettelijke gewelddaden als moord of terreur. De wet sluit expliciet uit dat het fonds financiële steun geeft aan slachtoffers van verkeersongevallen.”

Voor een goed begrip: als verkeersslachtoffer word je sowieso vergoed door de verzekeringsmaatschappij van wie een ongeval veroorzaakt. Wanneer de dader niet gevat wordt of niet verzekerd is, komt het gemeenschappelijk motorwaarborgfonds tussen. “Maar dat is een solidariteitsfonds van de verzekeringsmaatschappijen en wordt gespijsd met bij­dragen die u en ik betalen.”