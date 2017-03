Wat als... de vier betwiste penaltyfases van Barcelona-PSG in beeld

FC Barcelona realiseerde zijn mirakel met behulp van twee strafschoppen. Messi en Neymar scoorden vanop elf meter. Maar waren die allemaal wel terecht? En had PSG ook geen recht op een elfmeter? Wij lijsten de betwistbare fases voor u op.

Minuut 11: hands van Mascherano?

Acht minuten nadat Suarez de openingsgoal tegen de netten prikte, claimde PSG een strafschop. Draxler had een lage voorzet in gedachten, maar de bal bleef steken tegen de uitgestrekte steunarm van de inglijdende Javier Mascherano. Een twijfelachtige fase, maar ref Aytekin liet begaan aan en gaf een hoekschop.

Ons oordeel: penalty voor PSG

Foto: rr

Foto: rr

Minuut 34: Neymar gaat theatraal neer in het strafschopgebied

Dik twintig minuten na de eerste penaltyfase voor PSG was het hommeles in het strafschopgebied aan de overkant. Barça-ster Neymar ging nogal theatraal liggen onder druk van Thomas Meunier, maar kreeg geen penalty toegekend van de Duitse scheidsrechter. Hier had een penalty gekund, maar dan was het wel licht geweest.

Ons oordeel: geen penalty voor Barcelona

Foto: AFP

Minuut 48: Veelbesproken penalty na glijpartij Meunier

De meest besproken penalty van de avond. Thomas Meunier liet zich verrassen door een goede steekbal van Andrés Iniesta. De rechtsachter van PSG probeerde zich snel om te draaien onder druk van Neymar, struikelde ongelukkig en viel. Neymar viel over de schouder van de onfortuinlijke Meunier, Barcelona kreeg een penalty die hen op een 3-0 voorsprong bracht.

Ons oordeel: penalty voor Barcelona

Foto: rr

Foto: AFP

Minuut 89: Penalty na schwalbe Suarez

De meest discutabele penalty van de avond. Eén minuut voor het einde van de reguliere speeltijd en bij een 4-1 stand werd Luis Suarez de grote rechthoek ingestuurd na een dieptepass van Lionel Messi. PSG-verdediger Marquinhos ging even aan de schouder van Suarez hangen, de Uruguayaan ging als vermoord neer en versierde een strafschop. De Uruguayaan werd misschien wel uit evenwicht gebracht in volle snelheid, zijn reactie was overdreven.

Ons oordeel: geen penalty voor Barcelona