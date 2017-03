CLUBNIEUWS. Anderlecht en Zulte Waregem onderhandelen met Franse topclubs

Zowel Anderlecht als Zulte Waregem zijn in onderhandeling met een Franse topclub. Paars-wit wil huurling Spajic aan zich binden, Zulte Waregem wil Meïté van de hand doen. Bij Club Brugge is er nog geen nieuws over de blessure van Diaby. Het clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Paars-wit onderhandelt met Toulouse over Spajic

Uros Spajic staat vanavond tegen Apoel in de basis bij Anderlecht. De Servische verdediger, die gehuurd wordt van Toulouse, wil definitief in het Astridpark blijven. “Er staat een optie in mijn huurcontract en daarover zijn Anderlecht en Toulouse aan het praten”, aldus Spajic. “De clubs zullen wel tot een akkoord komen en ik wil blijven. Persoonlijk heb ik nog geen deal met Anderlecht, maar waarom zou een contract van lange duur niet mogelijk zijn?” Van Holsbeeck is ook bezig met de aankoopoptie van Teodorczyk. Die van Bruno is nu nog geen prioriteit.

ZULTE WAREGEM. Monaco in poleposition voor Meïté

Het lijkt er sterk op dat Soualiho Meïté volgend seizoen weer te bewonderen zal zijn in de Ligue 1, bij AS Monaco. De 22-jarige Franse middenvelder van Zulte Waregem moet om en bij de 12 miljoen kosten. In Duitsland zijn ze ook geïnteresseerd in de diensten van Meïté, maar Bayer Leverkusen valt over de transferprijs. Borussia Mönchengladbach is de enige overgebleven kandidaat uit de Bundesliga. Wat wel zeker is: de middenvelder trekt niet naar de Premier League. Er was een bod van 13 miljoen van Hull City, maar samen met zijn zaakwaarnemer besloot Meïté de stap naar Engeland nog niet te zetten. Als de Fransman naar de Premier League verhuist, wil hij meteen naar een topclub.

CLUB BRUGGE. Nog geen nieuws rond Diaby

Gisteren was er nog steeds geen nieuws rond de blessure van Abdoulay Diaby (foto). De Malinees viel uit op Genk met een probleem aan de adductoren en moet mogelijk onder het mes. Een scan moet meer duidelijkheid brengen. Club trainde gisteren twee keer: n de voormiddag op het trainingsveld en in de namiddag in de fitness

AA GENT. Loketten open tot één uur voor aftrap

De Ghelamco Arena zal vanavond voor een keertje niet volledig uitverkocht zijn voor een thuiswedstrijd van AA Gent. Maar toch loopt de Gentse thuishaven aardig vol voor de 1/8ste finale van de Europa League. Gisterenavond stond de teller al op 15.600 verkochte tickets. Ook vandaag kunnen de Gentse fans nog een ticket aanschaffen. De club roept haar achterban op om hun ticket zo veel mogelijk online aan te kopen maar houdt ook haar loketten open tot één uur voor de aftrap. De Gentse fans kunnen dus tot 20.05 uur terecht aan de ticketing van de Ghelamco Arena. Nadien gaan deze onherroepelijk dicht.

KV MECHELEN. Karembeu ontvangt Malinwa-top in Athene

KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans en algemeen manager Marc Faes arriveerden gisteren in Athene. Ze vertoeven daar tot vrijdagochtend om met Olympiacos te onderhandelen over een definitieve transfer van Kolovos. Ze werden onder anderen verwelkomd door Christian Karembeu (links op de foto), ex-Frans international en strategisch adviseur van de Griekse topclub.

Thuis in Mechelen trainde Yannick Ferrera met een volledig fitte kern, op twee spelers na. De medische staf wacht nog op de uitslag van de NMR-scan van El Messaoudi. Het is zo goed als uitgesloten dat hij zondag al in actie komt. Chen haalt zondag wel maar nam gisteren nog niet deel aan de groepstraining met pijn aan de achillespees.

STANDARD. Raman herneemt de trainingen

Benito Raman heeft de groepstraining bij Standard hervat. Enoh, Ndongala en Sa blijven out. Danilo keerde in de ochtend ziek terug naar huis.

LOKEREN. Blessure Terki nog onduidelijk

Mehdi Terki (enkel) moest gisteren de training vroegtijdig staken na een trap op zijn enkel. Terki werd meteen naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek en er werd geen breuk vastgesteld. Wat de ernst van de blessure precies is, wist men gisteren nog niet. Marko Miric (hamstrings) trainde gisteren uit voorzorg niet mee, maar zou vrijdag opnieuw aansluiten. Vandaag staat er voor de manschappen van Runar Kristinsson geen training op het programma.

WAASLAND-BEVEREN. Camacho traint individueel

Door de regen werkten de manschappen van Cedomir Janevski gisterenmorgen hun dagelijkse training af op het kunstgrasveld. Centrumverdediger Rudy Camacho (foto, hoofd) verscheen nog niet op het oefenveld en trainde voorlopig nog individueel. Aanvaller Zinho Gano (bil) trainde wel voluit mee met de spelers die maandagavond de beloftewedstrijd tegen Westerlo speelden. Vandaag staat er geen training op het programma voor de Waaslanders.

STVV. Vetokele kan aantreden in play-offs

Igor Vetokele (foto) onderging gisteren een bijkomende MRI-scan. Uit het onderzoek bleek dat de enkel van de spits zwaar verstuikt is. Vetokele raakt dus niet fit voor de slotmatch tegen Club Brugge, maar wordt wel klaargestoomd voor de play-offs. Verder beschikte Ivan Leko over zijn volledige kern op training. Mechele en Bolingoli mogen zondag – zoals contractueel voorzien – niet in actie komen.

RC GENK. Met 22 supportersbussen naar Gent

In totaal maken 22 Genkse supportersbussen vandaag de 145 kilometer lange verplaatsing naar de Ghelamco Arena met een verplichte buscombi. De 1.000 tickets, die via een verdeelsleutel verspreid werden onder alle supportersclubs, waren in geen tijd uitverkocht. Wegens eerdere ongeregeldheden stelde AA Gent tijdens de competitiematch slechts 500 kaarten ter beschikking.

In vergelijking met een gewone competitiematch tegen RC Genk zal AA Gent een 120-tal extra veiligheidsmensen inzetten, in totaal bijna 400 man.

WESTERLO. Kuipje uitverkocht voor Genk

Westerlo zal RC Genk zondag ontvangen in een uitverkocht Kuipje.

Vier dagen voor de wedstrijd zijn er nog maar 200 tickets beschikbaar. Het is de derde keer dit seizoen dat ’t Kuipje helemaal zal vollopen.