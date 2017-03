Deze straffe comebacks gingen het grootse mirakel van Barcelona voor

Barcelona won woensdagavond met 6-1 van PSG en stoot zo ondanks een 4-0 nederlaag in de heenmatch toch door naar de kwartfinales van de Champions League. Velen noemen het nu al het grootste mirakel uit de voetbalgeschiedenis, maar dit was niet de eerste straffe comeback. Een overzicht.

1. Het Mirakel van Vitosha (1989)

We beginnen met een mirakel van eigen makelij. Elke voetballiefhebber heeft Frank Raes er ooit al horen over spreken: het Mirakel van Vitosha Sofia. Antwerp speelde in 1989-1990 de terugwedstrijd in de UEFA Cup tegen het Bulgaarse Vitosha Sofia. De heenmatch was op 0-0 geëindigd, dus zou de terugwedstrijd beslissen wie doorstootte naar de volgende ronde.

Antwerp stond in de terugmatch op de Bosuil 1-3 in het krijt met nog drie minuten te spelen. The Great Old stond nog maar met tien man, maar kwam toch nog helemaal terug in de wedstrijd. Nico Clasen scoorde de 2-3 aansluitingstreffer in de 90e minuut, twee minuten later zorgde Claes voor de 3-3. Raphaël Quaranta maakte diep in blessuretijd de onverhoopte 4-3, Antwerp door naar de volgende ronde en het Mirakel van Vitosha was geschied.

2. Liverpool - AC Milan (2005)

De strafste comeback uit de recente voetbalgeschiedenis... tot Barcelona-PSG woensdagavond natuurlijk. Liverpool en AC Milan speelden de prestigieuze finale van de Champions League in 2005 in het kolkende Ataturk-stadion in Istanbul. AC Milan begon als een wervelwind aan de wedstrijd, Paolo Maldini opende na amper één minuut de score. Hernan Crespo leek de wedstrijd nog voor de rust in een beslissende plooi te leggen en scoorde in de vijf minuten voor het rustsignaal twee doelpunten.

Liverpool in slechte papieren, maar toch keerden de Engelsen hun geluk nog helemaal om. Niet verrassend zette Steven Gerrard de ommekeer van Liverpool na tien minuten in de tweede helft in. De toen 24-jarige middenvelder knalde vijf dagen voor zijn verjaardag de bal heerlijk tegen de touwen, die snelle goal gaf Liverpool vleugels. Twee minuten later zorgde Smicer voor de 3-2, nog eens vier minuten later zette Xabi Alonso de bordjes helemaal gelijk. Liverpool ging in zes minuten van een 3-0 achterstand naar een 3-3 gelijkspel.

Na 90 en 120 minuten stond die tussenstand op het bord, dus zouden strafschoppen beslissen wie de Champions League won. Liverpool-doelman Jersey Dudek eiste een hoofdrol op, hij bracht de spelers van Milan helemaal uit hun concentratie met zijn intussen legendarische armbewegingen. De Pool pakte twee elfmeters en zag hoe Serginho zijn penalty hoog over trapte. Liverpool in het delirium, de Reds wonnen de Champions League na een magische ommekeer.

3. Barcelona - Chelsea (2000)

Barcelona tekende ook in 2000 al voor een onwaarschijnlijke comeback, in de kwartfinale van de Champions League tegen Chelsea. De Blues hadden de heenwedstrijd op Stamford Bridge gewonnen met 3-1 (hattrick Tore André Flo), dus leek Barcelona toen ook al uitgeteld. Toch keerden de Blaugrana de scheve situatie nog helemaal om in de terugmatch.

Rivaldo scoorde al in de eerste helft de 1-0, Luis Figo verdubbelde de score net voor de rust tot 2-0. De dekselse Noor Tore André Flo scoorde na een uur de belangrijke 2-1 voor Chelsea, maar zeven minuten voor tijd trapte de ingevallen Dani Garcia Barcelona naar de verlengingen met de 3-1. In de toegevoegde tijd scoorde Barcelona nog tweemaal, Rivaldo en Patrick Kluivert zorgden voor de 5-1 eindstand. Barcelona door naar de halve finales, maar daar bleek Valencia over twee wedstrijden te sterk. Real Madrid won de finale uiteindelijk van datzelfde Valencia (3-0).

4. Hattrick van comebacks bij Club Brugge (1987)

1987 was het mirakeljaar op Europees vlak voor Club Brugge. Blauw-zwart kwam dat jaar uit in de eerste ronde van de UEFA Cup tegen Zenit Leningrad (de voorlopig van Zenit Sint-Petersburg) en verloor in Rusland met 2-0. In het eigen Olympiastadion schakelde Club Brugge de Russen uit met een duidelijke 5-0 overwinning.

In de tweede ronde werd Club Brugge uitgeloot tegen Rode Ster Belgrado. De Servische ploeg won makkelijk in eigen huis, al scoorde Club wel een belangrijk uitdoelpunt: 3-1 stond op het scorebord na het laatste fluitsignaal. In de terugwedstrijd rechtte Club Brugge opnieuw de rug, het won met 4-0 en mocht verdiend naar de 1/8e finale.

Daar wachtte het Duitse Borussia Dortmund. In het Westfalenstadion won Dortmund toen de heenwedstrijd met 3-0. Boeken toe voor Club Brugge, zo zou je denken, maar opnieuw toonde Club zich in eigen huis ijzersterk. Het won met 3-0 en sleepte verlengingen uit de brand. Daar scoorde het nog tweemaal: eindstand 5-0 en Club Brugge naar de kwartfinales. Uiteindelijk werd de halve finale het eindstation, toen werd er (onterecht) verloren van Espanyol Barcelona. .

Marc Degryse, Kenneth Brylle, Jan Ceulemans en Peter Creve vieren na de 5-0 overwinning tegen Dortmund. Foto: BELGA

5. Liverpool - bis (2016)

Liverpool heeft een patent op straffe comebacks in Europa, want ook vorig seizoen keerden de Reds een slechte situatie nog helemaal om. In de kwartfinale van de Europa League speelde Liverpool de terugwedstrijd tegen Borussia Dortmund in Anfield. Het werd een sfeervolle, maar razend spannende wedstrijd. Dortmund had de heenmatch gewonnen met 2-1 en stond in de terugwedstrijd al snel 0-2 voor via Mkhitaryan (5’) en Aubameyang (9’). Liverpool kwam goed uit de kleedkamer, Divock Origi maakte de 1-2 en daarna werd de wedstrijd steeds onwaarschijnlijker. Marco Reus zorgde voor de 1-3, dus moest Liverpool nóg drie doelpunten maken.

Dat lukte echter: Coutinho en Sakho zorgden voor de 3-3 na 90 minuten spelen, in de toegevoegde tijd zorgde Dejan Lovren voor een Engelse vreugde-uitbarsting met een kopbalgoal: 4-3 voor Liverpool en 5-4 over de twee wedstrijden heen. Liverpool naar de halve finale, daar klopte het Villareal en boekte het een ticket voor de finale in Basel. In die finale toonde Sevilla zich echter de sterkste, na de 1-0 van Sturridge zette Sevilla orde op zaken, het won uiteindelijk met 1-3. .

Divock Origi (links) viert na de zege van Liverpool. Foto: AFP

6. Het mirakel van Bern (1954)

Negen jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog was West-Duitsland nog niet de Angstgegner die het later zou blijken op voetbalvlak. Het haalde wel verrassend de finale van het WK in 1954 in Zwitserland na zeges tegen Turkije, Joegoslavië en Oostenrijk. In de finale wachtte het Hongarije van Ferenc Puskas. De Machtige Magyaren waren in die tijd een ijzersterk team, ze scoorden in de voorrondes van het WK maar liefst 25 doelpunten in de voorrondes.

Hongarije was dan ook de onklopbare favoriet en kwam na zes minuten op voorsprong tegen West-Duitsland. Ferenc Puskas - wie anders - maakte het doelpunt, en zag hoe zijn landgenoot Zsotan Czibor twee minuten later voor de 0-2 zorgde. West-Duitsland kwam echter nog in de eerste helft terug tot 2-2. In de tweede helft bleef het lange tijd spannend, maar zes minuten voor affluiten ging Rahn alleen op de Hongaarse doelman af en zorgde voor de 3-2. Puskas maakte wel nog gelijk daarna, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Een omstreden beslissing, maar de wedstrijd was gespeeld. West-Duitsland was wereldkampioen, zo’n verrassing dat tot op vandaag de wedstrijdklok van die wedstrijd buiten het Wankdorf-stadion in Bern staat uitgestald... .

Ferenc Puskas in actie tijdens de WK-finale in 1954. Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb

Ferenc Puskas (links) probeert het met een afstandsschot. Foto: picture-alliance / dpa

7. Newcastle - Arsenal (2011)

In de Engelse Premier League zorgde Newcastle voor één van de strafste comebacks van het laatste decennium. De wedstrijd had trouwens ook een Belgisch tintje.

Newcastle ontving op 5 februari Arsenal, dat op dat moment volop in de running was voor de titel in de Premier League. Arsenal stond in geen tijd op een 0-4 voorsprong in St James’ Park. Walcott, Djourou en tweemaal Van Persie zorgden voor de zware ruststand, maar in de tweede helft was de tijd van Newcastle gekomen.

Joey Barton zette de comeback in met een penaltydoelpunt na 68 minuten, Leon Best maakte een kwartier voor tijd de 2-4. Met een tweede strafschop zorgde Joey Barton ervoor dat Newcastle terugkwam op 3-4 met nog zeven minuten te spelen, drie minuten voor affluiten knalde Cheikh Tioté (ex-Anderlecht) met een afstandsschot voor de 4-4 eindstand. .