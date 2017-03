Zeker 21 meisjes omgekomen bij brand in jeugdzorginstelling

Bij een brand in een jeugdzorginstelling in Guatemala zijn zeker 21 meisjes tussen 14 en 17 jaar oud om het leven gekomen. Vele anderen raakten gewond en zijn met tweede- en derdegraads brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht.

In het Hospital Roosevelt in Guatemala-Stad worden in totaal 18 slachtoffers behandeld, 14 van hen bevonden zich woensdagavond nog in een kritieke toestand, zo meldde de krant Prensa Libre. “Ze hebben brandwonden in de tweede en derde graad opgelopen. De brandwonden die ik heb gezien, bedekken de helft van de lichaamsoppervlakte”.

De jeugdinstelling in San José Pinula niet ver van Guatemala-Stad wordt door de overheid bestuurd. In de instelling verblijven kinderen en jongeren, die wegens huiselijk geweld uit hun gezin werden weggenomen. Maar ook jongeren met een criminele achtergrond werden in de instelling ondergebracht.

Protest

De afgelopen tijd hadden de jongeren geprotesteerd tegen hun slechte behandeling door de oppassers en het slechte eten. In de loop van dinsdagnacht waren een 60-tal kinderen en jongeren uit de instelling weggevlucht. Volgens de media was het in de instelling tot een opstand gekomen en hadden minderjarigen matrassen in brand gestoken. De brand breidde zich snel uit naar de rest van de inrichting.

Sinds 2015 was er al kritiek op de instelling, na berichten over mishandeling, overbevolking en trafiek van minderjarigen. Het Unicef-kantoor in Guatemala uitte op Twitter kritiek. “Deze kinderen en jongeren moeten beschermd worden.”