De verkiezingen die Nederland onbestuurbaar maken? Dit mogen we verwachten van de stembusslag bij onze noorderburen

Als we de peilingen mogen geloven, belooft het bijzonder spannend te worden volgende week woensdag, wanneer de Nederlanders naar de stembus trekken.

Vijf partijen scoren in de peilingen allemaal tussen de 11 en 16 procent. De VVD van huidig premier Mark Rutte en de PVV van Geert Wilders liggen op kop, nek-aan-nek. Trekt de VVD van Rutte aan het langste eind, dan krijgt zijn partij het initiatief om een coalitie te vormen. Wint de PVV, dan is Wilders als eerste aan zet om een coalitie bij elkaar te krijgen (maar het is onwaarschijnlijk dat dit lukt, aangezien de grote partijen niet met hem willen samenwerken).

Peilingwijzer combineert zes peilingen, die van I&O Research, Ipsos, Kantar Public, LISS-panel, Peil.nl en EenVandaag - de peilingen op 8 maart. Foto: Peilingwijzer Tom Louwerse, Universiteit Leiden

De resultaten van de peilingen wijzen ook op een bijzonder versplinterd partijlandschap. Want niet alleen de eerste 5 partijen liggen dicht bijeen, ook na die ‘top 5’ verdringen de partijen elkaar: 4 partijen scoren -alweer: volgens de recentste peilingen- tussen 4 en 8 procent. De kans dat onze noorderburen na 15 maart in een partijpolitiek landschap terechtkomen waaruit bijzonder moeilijk een regering te vormen valt, is niet onbestaande. Integendeel: die kans zit er zelfs heel dik in.

Geert Wilders (PVV) Foto: AP

De huidige regeringspartijen, VVD en PvdA zullen het alleszins niet weer met 2 kunnen bolwerken. Volgens de peilingen halen ze dit keer lang niet genoeg zetels om met twee een regering te kunnen vormen. Geen partijen die er écht nog uitspringen. Zelfs de grootste partij, welke het ook wordt, zal geen 20 procent halen, zo doen de peilingen voorlopig uitschijnen.

Toch ziet André Krouwel, politicoloog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, het niet uitsluitend somber in. “Een centrumrechtse regering vormen met 3 partijen, is vrij eenvoudig”, zegt hij. “Maar als ook een vierde partij of vijfde nodig is om voldoende zetels te halen, dan wordt het ingewikkelder. Al hebben alle partijen, behalve die van Wilders, een vrij constructieve houding.”

Onze noorderburen lijken er alleszins op af te stevenen: op een regering met 4 of meer partijen. Want volgens de huidige peilingen is het niet mogelijk om met 3 partijen genoeg zetels te halen voor een meerderheid, zelfs niet als VVD in zee zou gaan met PVV.

Maar zo’n regering met 4 is volgens Krouwel geen uitzondering. “Het klopt dat dit nog niet zo vaak gebeurd is, maar het is niet vreemd dat het af en toe tóch voorvalt”, zegt Krouwel. Net zoals dat het niet zo vreemd is dat de coalitievorming en de regeringsonderhandelingen lang kunnen duren. “Een regeringsvorming tussen 3 en 7 maanden, dat is niet zo ongewoon in Nederland.”

Jesse Klaver van Groen Links Foto: AP

Niet zo anders dan andere jaren

Krouwel voorspelt een centrumrechtse regering met een ‘rood of groen sausje’, een regering van VVD, D66 en CDA waarbij de groenen of socialisten zich mogelijk aansluiten. “Want het zijn die laatste partijen die de vermoedelijke winnaars van de verkiezingen zullen zijn. Groen Links kent een grote sprong vooruit, CDA en D66 doen het ook goed in de peilingen.”

Of zo’n centrumrechtse regering met een rood of groen sausje ook echt zal lukken, valt nog af te wachten. Een coalitie vormen betekent in dit geval ook soms bijzonder tegenstrijdige programma’s met elkaar (proberen te) verzoenen. Het lijkt een zeer moeilijke puzzel te worden die na 15 maart gelegd zal moeten worden. Blijft Nederland wel bestuurbaar in zo’n versplinterd partijlandschap met alleen nog maar kleine en middelgrote partijen die gedwongen worden met elkaar samen te werken maar elk een andere richting met het land uit willen?

Focus op Wilders in het buitenland

Toch zijn de komende verkiezingen volgens Krouwel niet zo anders dan andere jaren. “De focus op Wilders is er vooral in het buitenland. Want deze verkiezingen zijn het de gewone, normale spelers die altijd al een rol hebben gespeeld. Het enige nieuwe is Groen Links. Het is nog nooit voorgekomen dat die partij heel serieus wordt genomen voor de regering, terwijl ze nu een grote sprong vooruit kennen.”

Een regering met Wilders zit er volgens Krouwel niet in. “Van 2010 tot 2012 mocht hij wél meedoen, en dat was toen een vrij instabiel kabinet. De andere partijen hebben dus geen goede ervaring met samenwerken met Wilders. De kans is klein dat ze met Wilders zullen samenwerken.” Zo heeft ook VVD-leider Mark Rutte al beloofd dat niet te zullen doen. “De partij 50Plus gaf aan dat eventueel wél te willen doen, maar dan zou Wilders zijn immigratiestandpunt overboord moeten gooien of fel moeten afzwakken. Maar aangezien dat de kern is van de PVV zit zoiets er niet echt in.”

En wil Wilders zélf wel regeren? “Het programma van de PVV past op één A4’tje, er komt een aantal keer ‘enzovoort’ in,... het is een ongeloofwaardig programma”, zegt Krouwel. “Zoiets geeft niet meteen blijk van serieus iets te willen gaan doen. Niemand denkt dat hij ook echt wil gaan regeren.”

Mark Rutte van VVD Foto: AP

Voorlopig domineert ook nog geen enkel thema deze stembusslag. Er werd tijdens de campagne al wel veel gezegd over de gezondheidszorg, de bedreiging van de Nederlandse identiteit en immigratie, werkgelegenheid en onderwijs, maar geen discussiepunt springt er echt bovenuit. En ook geen enkele partij domineert de campagne, al ligt de focus van veel binnen- en buitenlandse media op Geert Wilders, onder andere omwille van zijn controversiële standpunten en manier van politiek voeren, en omdat zijn score een eerste test kan zijn in de opkomst van het populisme in Europa.

Grote opkomst?

Foto: Hollandse Hoogte

Het resultaat van het Britse referendum over de uitstap uit de EU (de Brexit dus) en de overwinning van Trump hebben de voorbije maanden echter aangetoond dat peilingen niet altijd te vertrouwen zijn. Bovendien is slechts zo’n 20 procent van de kiezers al helemaal zeker op welke partij hij of zij gaat stemmen. 15 procent van de kiezers beslist zelfs de dag van de verkiezingen zelf, zo bleek uit het Nederlandse Nationaal Kiesonderzoek in 2012.

En ook niet onbelangrijk: er wordt een grote opkomst verwacht. Sinds 1970 is er geen stemplicht meer in Nederland, maar stemrecht. Dat wil dus zeggen dat de Nederlanders niet verplicht zijn om te gaan stemmen. Gemiddeld gaat zo’n 60 tot 80 procent stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Voor de verkiezingen van 15 maart wordt zeker zo’n 80 procent verwacht. Woensdag zal blijken of er ook echt zoveel volk komt opdagen bij de stembus.