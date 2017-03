Deze bijzondere walvis werd nog maar 7 keer gezien en nooit gefilmd, tot nu

Nauwelijks zeven keer werd het dier in het wild gespot, en waarschijnlijk zelfs minder. Toen de walvissen naar de oppervlakte kwamen terwijl een groep schoolkinderen op een educatieve tour op zee was, aarzelden de begeleiders geen moment om hun camera in het water te laten zakken.

Het gaat om de eerste onderwaterbeelden van de True’s snavelwalvis, een walvissensoort die in de wateren van Macaronesië leeft. Maar zelfs daar werden de dieren maximum zeven keer in het wild gezien. Maximum omdat de kans zeer reëel is dat het niet in alle gevallen om de ‘True’s beaked whale’ ging, maar om een verwante soort.

“Plots dook deze groep walvissen op uit het niets en begon ze de boot te omsingelen”, vertelt Natacha Aguilar de Soto, marien biologe van onder meer de Britse universiteit van St. Andrews die de dieren identificeerde aan de hand van de beelden. “Dit zijn walvissen die nog maar weinig mensen in de wereld ooit hebben gezien.”

Diepste duikers met een enkele ademhaling

Hoewel de True’s snavelwalvis nooit gevolgd werd voor research, gebeurde dat bij andere soorten snavelwalvissen wel. Deze walvissoort staat erom bekend tot de diepst duikende walvissen te behoren. Ze blijven vaak een tot twee uur onder water nadat ze enkele minuten lang een reeks snelle ademhalingen doen aan de oppervlakte. Ze werden al waargenomen op dieptes tot drie kilometer.

Om het zwemmen te vergemakkelijken, wat niet onbelangrijk is als je zo lang onderwater blijft met enkel de zuurstof die opgeslagen is in je lichaam, hebben de dieren inkepingen in hun flanken waar ze tijdens het zwemmen hun vinnen in leggen. Zo ervaren ze minder weerstand van het water.

“We weten duidelijk niet zoveel als we dachten”

Op de beelden is duidelijk een witte vlek te zien op de kop van de walvissen, wat het voornaamste kenmerk is van een True’s snavelwalvis. Die witte vlek bedekt een deel van de meloen, het deel van de kop dat gebruikt wordt voor echolocatie. Nu blijken die tekeningen verder te gaan dan voorheen gezien was.

“Het wit op de meloen wordt soms de witte beanie genoemd, omdat het lijkt op dat soort muts”, aldus Jay Barlow, bioloog gespecialiseerd in mariene zoogdieren. “Wat opvalt is dat er een variatie lijkt te zijn in het kleurpatroon en dat soms het wit veel verder gaat, in de snavel en rond het oog.”

Het belang van deze beelden valt niet te onderschatten. Ze zullen helpen om de dieren in de toekomst beter te kunnen identificeren. “We weten dat sommige soorten snavelwalvissen erg kwetsbaar zijn voor scheepssonar. We willen deze soorten monitoren en vaststellen of ze daardoor beïnvloed worden. De enige manier waarop we dat kunnen doen is wanneer we ze kunnen identificeren op zee”, aldus Barlow.