Nieuwe film van De Romeo’s is nu al een H.I.T.

Iedereen met een beetje naam en faam in de Vlaamse schlagerwereld verzamelde gisteren in Kinepolis Antwerpen voor de première van H.I.T., de film van De Romeo’s. “Als ze ons toch nooit vragen om mee te spelen in een film, laat er ons dan zelf één maken, dachten we”, zeggen Davy Gilles, Günther Levi en Chris Van Tongelen.

“Het is geen verfilming van onze carrière, eigenlijk wilden we gewoon een feelgoodfilm voor de hele familie maken. We lachen met onszelf, maar we willen ook de mensen die niet van het schlagergenre houden aan het lachen brengen.”

Of dat lukt, daarover zal u vooral zelf moeten oordelen als de film volgende woensdag in de bioscoop komt. De vele schlagerartiesten die een gastrolletje wisten te versieren – van Lindsay De Bolle over Willy Sommers, Jo Vally, Nicole en Hugo tot Sergio, Lisa del Bo en Luc Steeno – waren alvast erg enthousiast.

De Romeo’s komen aan op de première van hun film Foto: DBA

Foto: DBA

Regisseur Matthias Temmermans met De Romeo’s Foto: BELGA

Chris Van Tongelen en Brigitte Derks met dochter Foto: DBA

Marijn Devalck en Micha Marah Foto: DBA

Lindsay, Sergio, Belle Perez Foto: DBA

Nicole en Hugo Foto: DBA

Get Ready Foto: DBA

Sasha Rosen en Davy Gilles Foto: DBA

Guido De Craene en An Swartenbroekx Foto: DBA

Monique en “haar” Steve Tielens Foto: DBA