Buitenlandse media bijzonder scherp voor PSG (en ook Meunier scoort niet goed)

Barcelona maakte woensdag tegen Paris Saint-Germain de grootste comeback in de geschiedenis van de Champions League, met drie goals in de zeven laatste minuten van de wedstrijd: goed voor een 6-1, waarmee het 4-0 verlies uit de heenmatch toch nog werd goedgemaakt. Moet het nog gezegd dat de pers lyrisch is?

windt er geen doekjes op: “apotheose” is in grote letters te lezen op de cover. De Spaanse sportkrant schrijft over de “comeback van de eeuw” op de “meest onwaarschijnlijke manier”.

LEES OOK: Wat als... de vier betwiste penaltyfases van Barcelona-PSG in beeld

Bij l’Équipe ligt de focus logischerwijs op de nederlaag van PSG. “Inqualifiable -Onbegrijpelijk” prijkt in grote letters op de voorpagina van de Franse sportkrant. “Neymar was als een dolk,” schrijft de krant. “PSG werd afgestraft door Barcelona tijdens een ongelooflijke nacht, maar PSG mocht de kwalifciatie nooit laten glippen. Nooit! (...) PSG was een paar seconden verwijderd van toetreding bij Europa’s groten, maar groeide in de plaats daarvan uit tot een wereldwijd symbool van mislukking.”

LEES OOK: Deze straffe comebacks gingen het grootse mirakel van Barcelona voor

L’Equipe is ook enorm scherp bij het uitdelen van punten. Doelman Trapp, Rode Duivel Thomas Meunier, Silba, Rabiot, Matuidi, Lucas, Emery: zij krijgen allemaal een twee. Ook andere Franse media waren scherp. “Een schandalige nederlaag”, vindt Le Parisien. “PSG weigerde te spelen en dacht alleen maar aan verdedigen. Uitgezette lijnen, een koortsachtig zoekende verdediging, schipbreuk op het middenveld...zoiets zagen we nog nooit.”

“Champions League-geschiedenis”, schrijft de Britse openbare omroep BBC, terwijl sportzender ESPN meer de poëtische toer opging. “Wonderen bestaan. Een nacht voor de geschiedenis. Het ondenkbare. Het nooit bereike. (...) Het was de overwinning van het geloof, de ambities, de angst, het verlangen. En het was een straf, op het einde, die het laffe PSG verdiende.”