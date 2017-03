De job van koerier: de man die de pakjes brengt

Voor veel mensen is hij de laatste jaren een vertrouwd gezicht geworden: de koerier die de pakjes van Bol.com, CoolBlue en andere Zalando’s aan de deur aflevert. Maar hoe zit die job van koerier eigenlijk in elkaar? Hoe is het beroep veranderd? En moet de bestelwagen helemaal leeg zijn voor hij naar huis mag?

Al 23 jaar is Jan Demandt koerier. Eerst 2,5 jaar voor FedEx, daarna voor DHL. “En dat zou ik graag zo volhouden tot mijn pensioen”, lacht hij. “Ik ben best fier dat ik voor DHL mag werken, maar dat neemt niet weg dat de job heel erg veranderd is de laatste jaren en dat de druk op de koeriers enorm is toegenomen.”

Jan is bij DHL vast in dienst. Het Duitse bedrijf is een van de weinige dat nog vasthoudt aan het statuut van loontrekkende chauffeurs, al is ook hier hun aantal op de terugweg. “Het grote probleem van de koeriersbranche zijn de schijnzelfstandigen”, zegt hij. “Chauffeurs die de facto in dienst zijn van één koeriersmaatschappij, maar wel als zelfstandige behandeld en betaald worden. Vroeger waren alle chauffeurs in vaste dienst. Wij waren de ‘ambassadeurs van het merk’, weet je wel (lacht)? Voor DHL is dat nu nog ongeveer zeventig procent. Daarmee zijn we al een uitzondering. Bij UPS is het maar ongeveer dertig procent. Bij GLS en TNT zijn er geen chauffeurs meer in dienst, daar wordt enkel nog met onderaannemers gewerkt. In Italië, Duitsland en het V.K. is het al lang zo, ook bij DHL.”

Zestig stops

De reden om met onderaannemers te werken, laat zich snel verklaren, verklaart Jan. “Tot voor enkele jaren waren de klanten van koeriers voornamelijk bedrijven en was deze branche een pure B2B-markt. Nu worden de meeste pakjes aan consumenten afgeleverd en die zijn niet bereid om daar voor te betalen.”

Bij CoolBlue en Bol.com kan je zogezegd een pakje ‘gratis’ laten vervoeren. Maar zoals we allemaal weten: gratis bestaat niet. Wat gebeurt er dus: de druk op de koeriers wordt gigantisch opgevoerd. Jan Demandt: “Als loontrekkende doe ik ongeveer zestig stops per dag. Een zelfstandige moet er gemakkelijk honderd per dag doen om uit de kosten te komen. Dat is dus: pakje afgeven, tekenen en zo snel mogelijk wegwezen. Meer nog, sommigen worden betaald per pakje dat afgegeven wordt. Als de mensen niet thuis zijn en het pakje terug mee moet, verdienen zij dus niks.”

Dat verklaart waarom sommige koeriers soms wel eens een pakje voor de deur zetten als er niemand thuis is, aldus Jan. “Dat zullen wij nooit doen. Wij bezorgen bijvoorbeeld de iPhones die de mensen op de Apple-site gekocht hebben. Je kan natuurlijk al wel raden dat Apple het niet ziet dat wij telefoons van 800 of 1000 euro per stuk zo maar ergens voor de deur gaan leggen. Wat we wel doen, is bij de buren informeren of zij het pakje willen aannemen. Is dat niet zo, dan gaat het mee terug.”

Tom Boonen

Een normale werkweek van Jan telt ongeveer 38 uren. Rond acht uur ’s ochtends begint het sorteren in de depot. “Mijn camionette inladen mag ik naar eigen inzicht doen”, legt Jan uit. “Ik weet ongeveer hoe mijn ronde eruitziet, dus het sorteren doe ik zelf. En dan is het de ronde doen tot zes uur ’s avonds. Als er dan nog pakjes over zijn, worden die de volgende dag gebracht.”

Wat wel nog onvoorspelbaar is, zijn de ophalingen die Jan moet doen. Die kunnen op elk moment binnenkomen op zijn boordcomputer en daar heeft hij dan één uur de tijd voor.

Door zijn schappelijke werkvoorwaarden heeft Jan het geluk dat hij soms de tijd heeft om met klanten een praatje te slaan. En net dat maakt deze job zo leuk. “Laatst ben ik bijvoorbeeld bij Tom Boonen geweest, dat was heel fijn. De vrijheid en het sociaal contact vind ik de leukste aspecten van het beroep.”

