Acteur uit Harry Potter belandt op intensieve zorgen na vreselijk ongeval

Acteur Jim Tavaré (54) is maandag betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Daarbij liep de Brit vijftien gebroken ribben, een doorboorde long en een gebroken nek op. Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis op de afdeling Intensieve Zorgen.

Het was de vrouw van de acteur, die verscheen als Tom van de Lekke Ketel in Harry Potter en de Gevangene van Azkaban, die het nieuws bekendmaakte via Facebook.

“Nu zijn familie op de hoogte is, heeft Jim me gevraagd om jullie allemaal te laten weten dat hij gisteren ene ernstig auto-ongeval heeft gehad, een frontale botsing”, schreef echtgenote Laura. “Hij ligt momenteel op de afdeling Intensieve Zorgen. Hij heeft vijftien gebroken ribben, breuken in zijn borstbeen, een doorboorde long, meerdere breuken in zijn rechterbeen en een gebroken nek.”

Volgens haar heeft de acteur inmiddels twee bloedtransfusies gehad en moet hij deze week nog geopereerd worden. Ze vroeg zijn vrienden en fans bovendien om hen bij te staan in de moeilijke periode.