Thomas Meunier reageert na de nederlaag: “Dit is onaanvaardbaar”

Thomas Meunier reageerde vol onbegrip op de de manier waarop Barcelona PSG elemineerde uit de Champions League. De 6-1 nederlaag in Camp Nou ligt zwaar op de maag bij Meunier, die zelf een penalty weggaf: “Dit is onaanvaardbaar”.

“We hebben beter gespeeld in de tweede helft, met meer goesting, omdat we beseften dat we moesten reageren. Maar de doelpunten die zij gemaakt hebben, dat is onaanvaardbaar. Het was mogelijk om ons te kwalificeren met een 5-1 verlies. Het is echt ongelooflijk, in de geschiedenis heeft geen enkele ploeg dat klaargespeeld. Als er één ploeg is die het kon, dan is het Barcelona wel,” zegt Thomas Meunier.

“We moesten op een rustigere manier beginnen aan de wedstrijd. Dat is waar het bij PSG een beetje aan ontbreekt. We werden meteen gegrepen door het enthousiasme van Barcelona en we zijn er de hele wedstrijd niet in geslaagd om de situatie op te keren. Nochtans waren we goed voorbereid. Een verklaring vinden is moeilijk.”