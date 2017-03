Boze PSG-fans wachten Meunier en co op, ploegmaat rijdt een supporter aan

De spelers van PSG zijn vanochtend vroeg geland op de Parijse luchthaven Bourget, na een historische nederlaag bij FC Barcelona in de Champions League. Toen Meunier en co met hun bolides naar huis wilden rijden, werden ze opgewacht door een groepje woedende supporters. Middenvelder Thiago Motta reed prompt één van de heethoofden aan met z’n zilveren sportwagen.

PSG kreeg woensdagavond in Camp Nou een 6-1 pandoering.De Parijzenaars hadden de heenmatch met een ruime 4-0 gewonnen en verloren zo dus toch nog hun ticket naar de kwartfinales. Die beschamende vertoning deed de potjes bij enkele die hard supporters hélemaal overkoken, zo blijkt uit beelden die BFM TV kon maken bij thuiskomst van de PSG-spelers.

De spelers kwamen omstreeks 5 uur vanochtend toe op de Parijse luchthaven. Zichtbaar aangeslagen door de afstraffing in Catalonië stapten ze in hun blitse wagens en verlieten ze stilletjes Bourget. Bij het buiten rijden, wachtte hen echter nog een nare verrassing. Een groepje supporters had zich aan de uitgang verzameld en versperde de spelers één voor één de weg. Furieus jouwden ze de spelers uit en probeerden ze verhaal te halen. “Het is een schande!”, riepen ze voetballers toe.

Aanrijding

Middenvelder Thiago Motta kon de klaagzang van de fans maar matig appreciëren.

Hij raakte geïrriteerd, drukte het gaspedaal in en reed een van de supporters aan. De fan raakte uiteindelijk gewond aan zijn rug. Motta maakte van de verwarring die zo ontstond van de gelegenheid gebruik om weg te scheuren. De gewonde fan werd door opgetrommelde brandweerlui naar het ziekenhuis van Saint-Denis gebracht voor een medisch onderzoek.