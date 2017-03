COLUMN. "Waarom ik nooit meer de achterste fles melk uit het rek vis"

“Hoe weet je nu wat écht duurzaam is?” Sinds ik op zoek ben naar de duurzaamste versie van de dingen die ik koop, moet dat de vraag zijn die me het meest gesteld wordt. Ik klop er graag mee aan bij de Nederlandse sustainable fashion & lifestyle-experte Marieke Eyskoot. Zij heeft net 'Dit is een Goede Gids' uit, vol haalbare praktische tips, want net de kleine dingen maken al verschil. Zoals níét die achterste fles melk met de langste houdbaarheidsdatum uit het supermarktrek vissen.

“Om duurzamer te leven hoef je geen expert te zijn”, vindt Marieke Eyskoot. Haar Dit is een Goede Gids – voor een Duurzame Lifestyle ligt sinds deze week bij ons in de boekenwinkel (en op mijn salontafel). “Je hoeft niet extreem betrokken te zijn, geen moeilijke vragen te stellen of dilemma's op te lossen.” En dat heeft ze gevat in haar boek, met bereikbare en makkelijke tips op vlak van kleding en accessoires, verzorging, eten, wonen & werken, merken en plekken om duurzamer te leven.

Een Over Datum Eetclub, een doos vullen in plaats van een adventskalender, je planten 's avonds water geven (dan verdampt er minder omdat er minder zon is) of een reisje naar de Waddenzee: het zijn allemaal dingen die ik gewoon ga doen.

Marieke Eyskoot Foto:Melody Lieftink

“Dat wou ik met dit boek: er is niets dat je nooit meer mag. Het staat niet vol zware of lastige dingen die je je moet afvragen. Er zijn gewoon heel wat mogelijkheden als je duurzamer gaat consumeren. Andere invalshoeken, kleine aanpassingen, nieuwe merken. Ik heb een achtergrond in de mode. Dat wij het niet zijn die aan de andere kant van de wereld kleren zitten te naaien, is alleen toeval. Mijn negen jaar bij de Schone Kleren Campagne hebben me alles geleerd over de manier van werken in de sector, maar het heeft me ook de ziel van de mensen in Bangladesh of Thailand of Turkije getoond. Die zijn zo moedig en knap en kwetsbaar.”

“Omdat ik steeds vaker de vraag kreeg: 'maar hoe kunnen wij dan helpen?', ben ik begonnen met die andere kant op de kaart te zetten. Niet de misstanden, wel de mogelijkheden. Die belicht ik in mijn boek Talking Dress over eerlijke kleding. En als je met één ding begint, heeft dat vaak ook invloed op de rest van je leven. Als je gaat stilstaan bij je kleren, ga je ook nadenken over verzorging en eten enzovoort en daaruit is dit tweede boek gegroeid. Met heel veel onderwerpen en de strategieën om die te benaderen. Je zult heel wat nieuwe dingen ontdekken.”

Nog zo'n leuke: Restmis. Het feest dat je voor je vrienden geeft op derde kerstdag: met alle restjes.



“Ja, mijn lievelingsfeest! En wat zo geweldig is: je kunt het ook na Pasen vieren, of na je verjaardag. Elke reden is goed.”

Dat nog niet op elke duurzame vraag een antwoord is, laat je niet tegenhouden. Iets wat mij in mijn zoektocht soms een beetje verlamt.

“Je kunt jezelf heel veel vragen stellen. Veganistische kleding is vast beter, want daar worden geen dieren voor gebruikt. Maar zijn alternatieven voor leer niet vaak van plastic gemaakt, wat weer van olie komt? Moet ik lokaal kopen zodat er minder uitstoot is, of fair trade uit een ver ontwikkelingsland zodat ik de mensen daar steun? Kies wat jou het beste lijkt en doe wat binnen je vermogen ligt. Elke stap die je nu wél zet, is er eentje die je daarvoor niet zette. In de kleine dingen kunnen we juist heel veel doen.”

“We hebben bijvoorbeeld altijd de neiging om dat pak melk te kopen met de houdbaarheidsdatum die nog verst weg is. We nemen die fles die nog twee weken houdbaar is, terwijl we het toch binnen enkele dagen opdrinken. Pakken die daardoor blijven staan moeten uiteindelijk misschien worden weggegooid. Dat eerste pak nemen is niet moeilijk, het kost ook geen geld of moeite, het is gewoon net even anders.”

“Eigenlijk is dat een nare bijwerking van het feit dat we allemaal zo gestimuleerd zijn om overal het maximale uit te halen: we willen waar voor ons geld. Zo veel mogelijk, zo snel mogelijk, zo goedkoop mogelijk. Hoe vaak koop je niet een kledingstuk dat het net niet is? Niet je maat, niet je stijl of van slechte kwaliteit. En daar zit je dan met een kleerkast vol net-nietdingen die je maar drie keer kunt dragen en nóg het gevoel dat je niets hebt om aan te doen. En daar wil ik je met dit boek vanaf helpen.”

Dit is een Goede Gids – voor een Duurzame Lifestyle, Marieke Eyskoot, uitgeverij Lannoo, 336 p., 20 euro