Barcelona heeft PSG verslagen met 6-1, maar na vier betwiste strafschopfases was de scheidsrechter de kop van jut. Zijn wikipediapagina stroomde vol met beledigingen en verwensingen van heel wat misnoegde PSG-fans. “Hij is een bekende supporter van FC Barcelona”, verscheen plots in de biografie. De tweede vertaling besparen we u, maar het is iets met zuigen en piemels. Inmiddels zijn de alle aanpassingen ongedaan gemaakt.