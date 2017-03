Koningin Mathilde recycleert opvallende look

Onze koningin Mathilde heeft opnieuw de internationale pers gehaald met een dankzij de opvallende outfit die ze woensdag, op internationale vrouwendag, droeg. De vorstin ging voor een jurk met oranje bovenkant, gecombineerd met een rok met dalmatiërprint.

De 44-jarige koningin en haar man koning Filip verwelkomden woensdag de laureaten van de Vredesvrouwen, een platform voor dames die zich inzetten voor vrouwenrechten, op het koninklijk paleis in Brussel. De vorstin droeg voor de gelegenheid een kleurrijke Natan-jurk met een rokgedeelte dat is geïnspireerd op de vacht van dalmatiërs. Ze werkte de look af met een zwarte clutch, dito pumps en oorbellen met oranje edelsteentjes. Haar lokken waren in een nette chignon gestyled.

Foto: BELGA

Het is niet de eerste keer dat de koningin de creatie draagt. In november 2015 verscheen ze al in dezelfde jurk. Toen bezocht ze de tentoonstelling ‘De man, de draak en de dood’ in het Musée des Arts Contemporains (MAC’s) in het Henegouwse Hornu. Ze combineerde het kledingstuk met dezelfde oorbellen, schoenen en koos ook voor een zwarte clutch. Alleen haar haren zaten anders.

Foto: Photo News

Foto: Photo News