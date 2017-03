Kiest Ibrahimovic voor riant betaalde overstap naar Amerika?

LA Galaxy, de ploeg waar onze landgenoot Jelle Van Damme de aanvoerdersband draagt, wil Zlatan Ibrahimovic deze zomer naar Amerika halen. Het contract van de Zweedse spits loopt eind dit seizoen af bij Manchester United en volgens de BBC zijn de Amerikanen bereid om hem het hoogste loon uit Major League te beloven.

Ibrahimovic tekende aan het begin van dit seizoen een eenjarig contract bij Manchester United, waar hij ondertussen grote sier maakte met 26 doelpunten. De Mancunians willen hun goalgetter graag langer houden, maar een verlengd verblijf in de Premier League is nog geen zekerheid. Van die twijfel over de toekomst van de Zweed wil het Amerikaanse LA Galaxy gebruikmaken om hem naar de Major League te lokken. En daarvoor is het bereid om diep in de geldbeugel te tasten, want ze hebben aan Ibrahimovic laten weten dat hij aan de andere kant van de oceaan het hoogste loon uit de competitie kan opstrijken.

Het is niet geweten voor hoe lang de Amerikanen Zlatan willen contracteren, evenmin is bekend hoeveel dat aanlokkelijke voorstel precies inhoudt. Sowieso zal het hoger zijn dan de 6,8 miljoen euro, die Kaka bij Orlando City verdient en daarmee in 2016 de best betaalde voetballer in de Major League was.

De ploeg met onze landgenoot Jelle Van Damme als aanvoerder heeft een reputatie van gereputeerde spelers op het einde van hun carrière naar Amerika te halen. In 2007 zette David Beckham in de nadagen van zijn loopbaan de stap, Liverpool-icoon Steven Gerrard speelde tot vorig jaar in de City of Angels. Het leverde de club drie landstitels in de afgelopen zes jaar op.