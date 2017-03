Serveerster stopt vrouw die borstvoeding geeft een briefje toe en brengt haar aan het huilen

Reacties op sociale media zijn soms scherp zijn als een mama borstvoeding geeft in het openbaar, maar het kan ook anders. Dat merkte de Amerikaanse mama Isabelle Ames toen haar dochtertje Charlotte, tien maanden oud, honger kreeg in een brasserie in Arizona.

Isabelle installeerde zich en gaf het meisje, dat net een zesde tandje kreeg, borstvoeding in de zaak. Tijdens het voeden stapte serveerster Erica op haar af en gaf ze de vrouw een briefje en een gratis pannenkoek. “Bedankt om hier borstvoeding te geven. Veel liefde en respect”, stond er te lezen. Ze vertelde erbij dat mama’s er moeten zijn voor elkaar.

Isabelle was ontroerd door het gebaar, barstte in tranen uit, gaf de serveerster een knuffel en huilde daarna verder, zo schreef ze op Instagram bij een foto van het papiertje. “We zijn nu uren verder en ik heb nog tranen in mijn ogen”, staat er. Ze voegt eraan toe dat ze gewoon haar ding deed en probeerde om met een actieve baby slokjes te nemen van haar koffie.



Een bericht gedeeld door Isabelle Ames (@mrsalexanderames) op 28 Feb 2017 om 10:49 PST



“Naast bevallen is borstvoeding geven is een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb gedaan. Niemand bereid je voor, maar iedereen verwacht wel dat je er goed in bent. Je voelt je een mislukkeling als het niet meteen lukt”, schrijft ze nog. Ze vermeldt erbij dat het deugd deed om een ‘dank je’ te krijgen van een onbekende. “Het was net alsof ze me al die tijd had gesteund, zonder dat ze in de buurt was. Alsof ze wist dat ik het soms wilde opgeven en me motiveerde om door te doen.”