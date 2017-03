Deze waaghals doet dagelijkse workout op honderden meters hoogte

Dat Oleg Sherstyachenko geen hoogtevrees heeft, is duidelijk geworden nadat de 26-jarige durfal een video op Youtube plaatste. Op de beelden is te zien hoe hij bijvoorbeeld handstand doet op het randje van een skyscraper.

Wanneer je naar het Youtube-kanaal van Oleg surft, is het al snel duidelijk: deze man houdt van gevaar. Je vindt er de ene video na de andere van hij die gevaarlijke stunts doet. En dit doet hij meestal hoog in de lucht. Op zijn laatste video is Oleg te zien op het randje van een skyscraper terwijl hij zijn dagelijkse ochtend workout doet. De video gaat momenteel viraal en kan op de nodige reacties rekenen.

“Als deze man plots geen video’s meer online zet, dan weten we wat er gebeurd is”, schrijft ene. Anderen zijn dan weer helemaal ondersteboven van zijn talent. “Dit is gewoonweg briljant, doe zo verder!” Oleg zelf zegt echter dat hij het niet doet voor de aandacht, maar wel voor de adrenalinestoot die door zijn lijf gaat. “Ik vergelijk mijn stunts met een computerspelletje, alleen kan je bij mij niet opnieuw beginnen als het foutloopt”, zegt hij. “Tuurlijk ben ik bang als ik iets nieuw probeer, maar dat laat ik niet merken. Angst is een gevoel dat je lichaam niet mag leiden. Ik hou er gewoon van om dingen te doen in de hoogte en mensen daarmee te verbazen.”