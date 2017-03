De vurige fans van APOEL: dit staat Anderlecht te wachten

Anderlecht zal de hel moeten trotseren om APOEL Nicosia te kloppen. Een hel bestaande uit 23.000 knotsgekke Cyprioten in oranje uitrusting die hun ploeg naar de overwinning zullen schreeuwen. En ja, de elf basisspelers van APOEL kunnen ook wel een aardig potje voetballen.

In het GSP-stadion van APOEL zal de gevoelstemperatuur veel hoger liggen dan de aangekondigde 23 graden. Het decor dat de spelers van Anderlecht zullen aantreffen, geeft nochtans koude rillingen: 23.000 krijsende Cyprioten, verspreid over vier tribunes, met achter één van de doelen een oranje muur, zowaar de Cypriotische versie van de beruchtevan Borussia Dortmund. En als toetje krijgt paars-wit de harde kern PAN.SY.FI op zijn bord. Die produceren naar het schijnt meer lawaai dan de Hell Side van Standard.

“Tegen Bilbao was de sfeer zo hevig dat er een kleine aardverschuiving plaatsvond onder het stadion’’, lacht Emmerik De Vriese, die uitkomt voor de Cypriotische club Ermis Aradippou. “Je kan het gedrag van de APOEL-supporters met één woord omschrijven: vijandig. En tijdens Europese matchen zijn ze nog erger.”

Dit seizoen werden achtereenvolgens Astana, Young Boys Bern, Olympiakos en Bilbao met een nederlaag naar huis gestuurd. Florian Taulemesse, die tijdens de winsterstop de overstapte maakte van Eupen naar AEK Larnaca, overleefde wel de trip naar APOEL. De 31-jarige Franse spits scoorde begin februari de 0-1 en schonk zijn ploeg een puntje bij de regerende landskampioen. “De intimidatie begint al tijdens de opwarming. Je hoort gefluit, dan volgen de scheldwoorden, en als je pech hebt, word je ook bespuwd. Ik was niet bang, maar ik kan begrijpen dat sommigen in hun broek doen. De enige manier om die mannen het zwijgen op te leggen, is scoren. Na mijn goal was het stadion ijzig stil.’’

Met zijn 25 landstitels en 21 bekerzeges is APOEL veruit de populairste club van Cyprus en heeft in eigen land dus dezelfde status als Anderlecht.

De Camargo: “Fiftyfifty"

“Ga je louter af op het budget, dan is Anderlecht favoriet’’, vertelt APOEL-aanvaller Igor De Camargo. “Hou je ook rekening met de resultaten, dan zijn de kansen fiftyfifty. We zijn eerste geëindigd in een poule met Young Boys, Astana en vooral Olympiakos. Als je daarna ook Bilbao kunt uitschakelen, dan kan je wel iets.’’