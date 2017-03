Alles voor de prestatie: Team Sky testte viagra uit op eigen renners

Volgens anti-dopingexperts doen viagrapillen sporters beter presteren. Dat meldt The Daily Mail. Team Sky kreeg al in zijn beginjaren geur van de voordelen en testte de effecten van de sekspil al op een trainingskamp.

Wielrenners die viagrapillen slikken om sneller met de fiets te kunnen rijden. Geef toe, het klinkt vreemd. Toch zijn anti-dopingexperts ervan overtuigd dat de sekspil naast erecties ook de sportieve prestaties bevordert. “Dat bewijzen een heleboel geloofwaardige wetenschappelijke rapporten en het moet om die reden op de dopinglijst komen te staan”, zegt de Amerikaanse anti-dopingspecialist Don Catlin. “Het heeft ook een pak slechte bijwerkingen op mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. Dus het is geen goed idee voor wielrenners om het te gebruiken zonder een test op voorhand.”

Team Sky, dat iedere winst in het kleinste detail zoekt, heeft al langer de positieve effecten van viagra in het snuitje en testte de blauwe pil in zijn beginjaren al uit op zijn renners op een hoogtestage. “Viagra zet de bloedvaten open zodat het bloed sneller kan doorstromen en er zo ook sneller zuurstof naar de cellen kan getransporteerd worden”, zegt Michele Verroken, oprichter van Sporting Integrity. “Sporters zoeken de grenzen van het toelaatbare op en dat is een algemeen probleem. Ze zien dat een product niet op de verboden lijst staat en denken: het is niet tegen de regels dus waarom niet?

Hoewel het wereldanti-dopingagentschap WADA in 2008 aanraadde om Viagra op de verboden lijst te zetten, is dat nog niet gebeurd. Die raad kwam er nadat Gerolsteiner-renner Andrea Moletta zijn koffers moest pakken in de Ronde van Italië na de vondst van 82 viagrapillen in zijn vaders wagen.