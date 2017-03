Jurgen Van den Broeck geeft op na valpartij in Tirreno-Adriatico

Jurgen Van den Broeck (LottoNL-Jumbo heeft donderdag de strijd moeten staken in de tweede rit van Tirreno-Adriatico (WorldTour). Van den Broeck kwam, samen met de Australische sprinter Caleb Ewan, ten val in een afdaling van de Volterra en kon niet meer verder.

De 33-jarige Van den Broeck is na de Duitser Roger Kluge (Orica-Scott) de tweede opgever in de Tirreno. Voor Van den Broeck was het zijn vierde deelname in Tirreno-Adriatico. Ook in 2014 en 2016 moest hij opgeven. In 2015 werd hij elfde in het eindklassement.